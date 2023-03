Enertime : anticipe une trajectoire de croissance dès 2023

(Boursier.com) — En 2022, Enertime délivre un chiffre d'affaires en retrait de -7,9%, malgré une reprise d'activité constatée sur le 2e semestre en croissance de 20,5% (à 0,9 ME). Il s'établit à 2 millions d'euros, et reflète les derniers effets de la crise sanitaire.

Afin d'accompagner la réalisation du carnet de commandes (Chine, Bulgarie, Afrique du Sud) et le déploiement de l'offre de services de la filiale Energie Circulaire, Enertime a accéléré ses actions de recrutement. Avec 54 collaborateurs (incluant 6 prestataires externes) fin 2022, les effectifs ont augmenté de 45%. Dans un marché du recrutement tendu, l'arrivée de nouveaux talents illustre l'attractivité de la société. Enertime enregistre une hausse de ses charges d'exploitation de 1,2 ME incluant, entre autres, des charges de personnel en augmentation de +0,4 ME.

Le résultat d'exploitation estimé de l'exercice 2022 s'établit à -4,1 ME (-2,3 ME un an auparavant) et intègre une forte hausse des dotations aux amortissements et provisions liée au début d'amortissement de la R&D des machines haute température (0,9 ME en 2022 contre 0,2 ME en 2021). Après comptabilisation des charges financières, des produits exceptionnels et du Crédit d'Impôt Recherche, le résultat net 2022 estimé ressort à -4 ME contre -2,2 ME en 2021.

Structure financière renforcée

A fin décembre 2022, Enertime dispose de 2,4 ME de fonds propres et quasi-fond propres. La société a mis en place en mars 2022, une ligne d'un montant de 2 ME d'obligations convertibles en actions à prix fixe de 2,28 euros pour la première tranche de 1 ME et 1,88 euro pour la seconde tranche de 1 ME et remboursable mensuellement en numéraire, en remplacement partiel de la ligne d'ODIRNANES mise en place avec le fonds d'investissement YA II PN Ltd en décembre 2020. Dans le même temps, Enertime a signé un avenant au contrat de financement en ORDINANE afin de réduire le montant total de la ligne de 10 ME à 6 ME et le montant maximum par tirage éventuel de 5 ME à 2 ME. Cette ligne a été réduite à 2 ME en décembre 2022 et sa validité étendue d'un an.

Le fonds d'investissement YA II PN a par ailleurs converti en juin 2022, 100 kE de la seconde ligne d'obligations convertibles au prix fixe de conversion, soit 1,88 euro par action. Une seconde conversion de 188 kE a eu lieu en septembre 2022 avant le remboursement anticipé complet de cette seconde ligne par la société le 20 septembre 2022.

Enertime dispose d'une trésorerie de 2,3 ME à fin décembre 2022 en forte augmentation par rapport au 31 décembre 2021 (0,3 ME). Enertime dispose ainsi des moyens financiers nécessaires pour assurer la continuité d'exploitation sur les douze prochains mois et étudie les opportunités de recours à des financements plus conventionnels pour accompagner son fort développement.

Perspectives

Enertime démarre l'exercice 2023 avec un carnet de commandes de 9 ME, dont plus de la moitié devrait être reconnu en chiffre d'affaires sur l'exercice en cours et le solde essentiellement sur 2024. Au-delà de son carnet de commandes, Enertime dispose d'un pipeline commercial de 60 ME.

Enertime aborde ce nouvel exercice avec confiance dans sa capacité à délivrer son carnet de commandes et à accélérer son développement commercial pour répondre pleinement aux besoins urgents des industriels dans leur recherche de solutions clés en main pour une industrie bas carbone. Dans ce contexte, Enertime anticipe une trajectoire de croissance dès 2023 et un résultat opérationnel proche de l'équilibre en 2024.