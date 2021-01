Enertime active une ligne de financement de 1 ME

Crédit photo © Enertime

(Boursier.com) — Enertime , société française des CleanTech au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce l'activation de la ligne de financement mise en place avec le fonds YA II PN Ltd avec une demande de tirage le 28 janvier 2021 de 1.000 ODIRNANE pour un montant de 1 million d'euros.

Cette opération n'est assortie d'aucun BSA. Son activation était prévue au plus tard le 29 janvier 2021.

Ce financement est destiné à accompagner la croissance de l'activité de la société Energie Circulaire, filiale d'Enertime, qui développe et exploite des systèmes de valorisation d'énergie fatale industrielle utilisant la technologie des ORC. Cette société, créée en mai 2020, a déposé quatre dossiers en France à l'appel à projets AAP IndusEE de l'Ademe dont un en cours de développement et les trois autres en cours d'instruction par l'ADEME. De nouveaux projets sont en préparation pour un dépôt aux sessions de l'AAP de 2021 et 2022.

Enertime étudie actuellement la mise en place de solutions ouvertes à tous ses actionnaires afin de limiter l'utilisation de financements trop dilutifs.