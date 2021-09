Enertime a signé un accord de partenariat avec la société Sharewoods

(Boursier.com) — ENERTIME , société française des "CleanTech" au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce avoir signé un accord de partenariat avec la société Sharewoods afin d'instaurer une plus grande proximité dans l'échange avec ses actionnaires.

Sharewoods, est une application qui permet aux entreprises cotées d'être mises en relation avec leurs actionnaires et potentiels investisseurs autour de leurs données financières qualitatives et quantitatives. Ainsi, les actionnaires d'ENERTIME pourront se connecter sur la page dédiée https://app.sharewoods.io/c/alenepa/7 pour échanger des informations et obtenir des données sur la société...