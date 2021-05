Enertime a déposé un nouveau dossier pour l'installation d'un système ORC sur un site industriel en France

Enertime a déposé un nouveau dossier pour l'installation d'un système ORC sur un site industriel en France









(Boursier.com) — Enertime , société française des "CleanTech" au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, annonce avoir déposé un nouveau dossier pour l'installation d'un système ORC sur un site industriel en France, dans le cadre de l'Appel à projets ADEME "Décarbonation Industrie" lancé le 11 mars 2021 (DECARB IND). Cet appel à projets porte en particulier sur la décarbonation des procédés et des utilités via l'efficacité énergétique dans l'industrie et dont la première phase est clôturée le 17 mai 2021 (seconde phase jusqu'au 14 octobre 2021).

Ce mécanisme d'aide est géré par l'ADEME dans le cadre du Plan de relance (Relance France) et de décarbonation de l'industrie lancé par le Gouvernement. Ce nouveaux projet, localisé dans les Hauts-de-France, s'ajoute aux trois projets en cours de développement (voir communiqué du 18 décembre 2020).

Les quatre projets représentent une puissance totale d'environ 11 MW et couvrent des domaines industriels variés qui sont porteurs pour la technologie des ORC : verrerie, station de compression de gaz naturel, four de recyclage de métaux et four d'électrométallurgie. Chaque Projet représente un investissement global de 2,5 à 4 ME/MW.

Par ailleurs, la société a engagé des discussions relatives à la vente de deux machines ORC à des sociétés de service énergétique dans le cadre de deux projets dans des usines françaises retenus dans le cadre de l'appel à projets IndusEE d'octobre 2020.

D'autres projets sont à l'étude pour un dépôt aux mécanismes d'aides de l'ADEME et en particulier à la seconde phase de l'appel à projets DECARB IND ouverte jusqu'au 14 octobre 2021 ainsi qu'au Guichet de l'Agence des Services de paiement (ASP) pour les Projets dont le montant global est inférieur à 3 ME.

Gilles David, PDG d'Enertime, a déclaré : "Notre offre de service initiée en mai 2019, qui s'est concrétisée par la création d'Energie Circulaire un an après, nous a permis de promouvoir efficacement notre technologie auprès des industriels Français. Cela nous a amené, non seulement à soumissionner aux appels à projets de l'ADEME en tant qu'opérateur dès octobre 2020 mais également à promouvoir des projets ORC pertinents développés par des tiers. Seulement un an après la création d'Energie Circulaire et malgré la pandémie de la Covid 19, la stratégie est un succès en France et bientôt un succès à l'international."