Enertime : a déposé 4 dossiers à l'appel à projets d'efficacité énergétique de l'Ademe

Crédit photo © Enertime

(Boursier.com) — La société française des 'CleanTech' au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie renouvelable décentralisée, Enertime, a déposé en partenariat avec 4 industriels, 4 dossiers à l'appel à projets IndusEE ouvert par l'Ademe dans le cadre du plan de relance et de décarbonation de l'industrie lancé par le gouvernement et clos le 20 Octobre 2020.

Les résultats de cet appel à projets sont attendus pour la fin de l'année 2020.

Trois de ces projets concernent la valorisation de chaleur industrielle en électricité sur de grands sites industriels dans les Hauts-de-France. Un quatrième projet a été déposé en région Rhône-Alpes pour développer une technologie spécifique de couplage direct de la machine ORC avec un compresseur à air, permettant de transformer la chaleur perdue en air comprimé pour les besoins du site sans utiliser de l'électricité.

Si tous les projets étaient retenus, la puissance cumulée envisagée serait de plus de 14 MW pour un investissement total de plus de 38 millions d'euros dont environ 1/3 est demandé en subventions. Ils permettront d'améliorer très significativement l'efficacité énergétique des usines sélectionnées et l'empreinte environnementale des procédés.

Le développement des projets sera réalisé par Energie Circulaire, la filiale de service énergétique d'Enertime. Ils seront construits par Enertime et ses partenaires équipementiers français.

Gilles David, PDG d'Enertime, déclare : a valorisation de l'énergie perdue dans les procédés industriels est au coeur de la stratégie d'Enertime. Nous pouvons devenir grâce à ces projets, un acteur de référence en France et sur le marché mondial de l'efficacité énergétique industrielle, en particulier pour la conception, fabrication et mise en oeuvre comme un service, de machines thermodynamiques nouvelle génération et de forte puissance pour l'efficacité énergétique industrielle. Notre offre de tiers-financement des projets mettant en oeuvre des modules ORC arrive à point nommé pour décarboner l'industrie européenne .

Rappelons que le Plan France Relance vise à accélérer la conversion écologique de l'économie Française et de son tissu productif. Le Gouvernement Français a ainsi alloué 1,2 milliard d'euros de subventions d'ici 2022 pour améliorer l'efficacité énergétique, faire évoluer les procédés de fabrication et décarboner la production de chaleur de l'industrie Française. L'appel à projets IndusEE est lancé par l'Ademe dans le cadre de ce Plan. Cet appel à projets et deux consultations similaires bénéficient d'une enveloppe de 200 millions d'euros qui sera attribuée avant la fin de l'année 2020. Un second appel à projets est prévu en 2021.