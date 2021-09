Enertime : +6% après les annonces

(Boursier.com) — Enertime remonte de 6% à 2,88 euros ce mercredi, alors que la société française des "CleanTech" au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique a annoncé que sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE avait été de nouveau sélectionnée par l'ADEME pour une subvention de l'ordre de 5 ME dans le cadre de la réalisation d'un nouveau projet ORC de valorisation du gaz de procédé dans une usine métallurgique des Hauts-de-France. Ce projet est le fruit notamment d'un partenariat avec le pôle d'excellence régional des Hauts-de-France, PÔLENERGIE. Cette sélection intervient au titre de l'appel à projets IndusEE clos en octobre 2020 initié par le Gouvernement dans le cadre du plan de relance et de décarbonation de l'industrie française. Ceci représente une étape majeure dans la réalisation du projet qui reste soumise à une autorisation réglementaire et une validation technique et contractuelle entre ENERGIE CIRCULAIRE et le client.

Le projet vise à récupérer, en utilisant une chaudière à haut rendement, l'énergie contenue dans les gaz de procédé issus de la production d'alliage métallique à haut niveau de pureté. Cette chaudière couplée à un ORC de 5 MW permettra la production d'énergie électrique autoconsommée par le site industriel ainsi que, le cas échéant, la distribution ultérieure de la chaleur pour un usage urbain et/ou industriel. Ce projet s'inscrit dans une démarche volontaire du client de réduction de ses émissions de GES et s'intègre parfaitement à un projet territorial de réseau de chaleur. Il est considéré comme pilote pour le client, avec pour objectif le déploiement des technologies Enertime sur ses autres sites tant en France qu'en Europe.

Le projet est porté et développé par ENERGIE CIRCULAIRE, filiale de service en efficacité énergétique d'Enertime, et devrait être livré clé en main et facturé par Enertime à la société de Projet (SPV gérée par ENERGIE CIRCULAIRE et financée par des fonds d'investissement partenaires) pour un montant de l'ordre de 13 ME.

Cette sélection valide une nouvelle fois la stratégie de croissance d'Enertime au travers de l'offre de sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE. "Ce projet est le second remporté par la filiale Energie Circulaire, qui en vise 3 sur l'année... Le développement de projets par la filiale Énergie Circulaire va se traduire par des ventes de machines et la génération de revenus récurrents" commente Portzamparc qui 'conserve' le dossier.