Enertime : 3,2 ME de chiffre d'affaires semestriel

(Boursier.com) — Enertime enregistre un chiffre d'affaires de 3,2 MEUR, en augmentation de 2,1 MEUR par rapport à la même période un an auparavant, soit une croissance de 196%.

L'inflation de plus de 30% des coûts de réalisation des projets signés en 2022 et début 2023 a directement impacté les résultats du premier semestre à hauteur de plus de 700 KEUR et a retardé la signature de nouveaux contrats pour ENERGIE CIRCULAIRE et ENERTIME.

Le résultat opérationnel s'est néanmoins amélioré en pourcentage du chiffre d'affaires, le déficit passant de 171% à 77%, soit une appréciation de +94 points. La société a revu à la hausse ses nouvelles offres et va bénéficier sur le projet Verallia d'une meilleure prise en compte du mécanisme de subvention du projet par le mécanisme des Certificats d'Economie d'Energie (CEE).

À fin juin, ENERTIME dispose de 0,6 MEUR de fonds propres et quasi-fond propres. La société conserve par ailleurs une ligne de financement en ODIRNANES de 2 MEUR en place jusqu'au 12 décembre 2023 mais non utilisée.