Energisme vise l'équilibre d'Ebitda à la fin du 1er semestre 2023

(Boursier.com) — Energisme a réalisé un chiffre d'affaires social de 5,1 millions d'euros, en hausse de +47% par rapport à 2021, pour un chiffre d'affaires consolidé de 4,7 ME, s'inscrivant au-delà de ses attentes des 4,5 ME annoncés.

Sur l'exercice 2022, Energisme a réduit sa perte d'Ebitda de 1,3 ME. Elle ressort à -4,37 ME (-5,65 ME en 2021), et intègre les coûts de restructuration et le renforcement des effectifs au niveau commercial. Energisme ambitionne d'atteindre un Ebitda proche de l'équilibre d'ici fin juin 2023.

Le résultat net ressort en perte nette de -6,98 ME (-7,98 ME en 2021).

Au 31 décembre 2022, l'endettement financier net s'élève à 3,2 ME. Compte tenu de la perte sur l'exercice, les fonds propres ressortent négatifs à -3,3 ME.

En janvier 2022, Energisme a mis en place une ligne de financement en fonds propres sur 24 mois -pour un montant maximum de 10 ME, dont 5 ME ont été utilisés par la société à fin mars 2023- qui a permis de financer le déploiement de l'activité. L'atteinte du breakeven sur le 1er semestre 2023 permettra à Energisme d'accéder à des sources de financement non-dilutives.

Portée par une très bonne dynamique, Energisme confirme ses perspectives d'une activité très soutenue sur l'exercice 2023, avec un revenu mensuel récurrent facturé (MRR) anticipé autour de 700 kE à fin décembre 2023 (450 kE affiché à fin décembre 2022).