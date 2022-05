Energisme : Une accélération de la dynamique commerciale qui se confirme

(Boursier.com) — Le contexte géopolitique mondial génère une hausse des prix de l'énergie durable et sans précédent. Les réglementations nationales d'obligation de réduction des consommations énergétiques sont renforcées. Les besoins des entreprises en matière de maîtrise et de réduction des coûts énergétiques deviennent de plus en plus aigus, accélérant la dynamique de croissance du marché de la performance énergétique.

Depuis le début de l'exercice, Energisme poursuit l'exécution de son plan stratégique "AMBITION 20-24", avec une accélération de la transformation commerciale qui se confirme. Cette dynamique s'appuie sur les bénéfices des investissements commerciaux consentis et l'intensification de la demande portée en particulier par un contexte d'augmentation du prix de l'énergie.

Cette tendance de fond est particulièrement forte chez les acteurs de l'immobilier, les industriels, et la distribution aujourd'hui pleinement engagés dans le suivi et le pilotage de leurs consommations énergétiques, source d'économies significatives.

Dans ce contexte, les déploiements de la plateforme N'Gage s'intensifient. Le phénomène est particulièrement marqué dans la grande distribution, secteur dans lequel Energisme s'est engagé en 2021 et aujourd'hui sa plateforme N'Gage est déployée ou en cours de déploiement auprès des plus grands acteurs de ce secteur.

D'une manière plus globale, ce mouvement se traduit pour Energisme par un cycle de vente plus court. Sur les contrats conclus depuis le début de l'exercice, l'ARR moyen par client ressort à 42 KE, contre 24 KE sur 2021. Cette progression d'ARR moyen par client est en ligne avec le plan "AMBITION 20-24" qui fixe l'objectif d'ARR moyen par client, pour la plateforme N'Gage, à 60 KE en 2024.