Energisme : un partenariat avec Oksigen

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec son partenaire Oksigen, filiale du groupe Eram, Energisme renforce sa présence sur le marché du retail. En effet, Oksigen, choisit la plateforme N'Gage pour structurer son offre conseil dont l'objectif est de réduire l'empreinte environnementale des entreprises et les aider à booster leur transition énergétique.

Ce partenariat permet à Energisme de répondre aux enjeux de performance énergétique des acteurs du secteur du 'retail'. C'est sous l'égide d'Oksigen que la plateforme N'Gage est déployée auprès de l'ensemble des marques du Groupe Eram, couvrant ainsi 650 des sites du Groupe en France. Le Groupe Eram, très investi sur le sujet de la croissance durable, a lancé un projet d'entreprise ambitieux et engagé 'Change for Good' pour conduire sa transformation durable et responsable avec toutes ses marques.

Oksigen, société spécialisée en maîtrise de l'énergie a été créée en 2020 par Luc Robet, ancien Responsable Energie et Environnement du Groupe Eram, avec le soutien managérial et financier du Groupe Eram. Concept hybride entre le bureau d'études et le cabinet de conseil, Oksigen repose sur trois piliers : impulser une stratégie bas carbone dans l'optique de réduire les émissions de CO2 de ses clients sur l'ensemble des leurs activités, améliorer l'efficacité énergétique de leurs bâtiments et optimiser leur stratégie d'achats d'énergies afin de réduire leurs factures. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Oksigen choisit N'Gage, pour sa capacité à traiter les flux de données massifs, hétérogènes, temps réels ou continu, et son interopérabilité qui lui permet de se connecter à tous les systèmes.

Energisme a créé N'Gage une plateforme unique et intelligente pour aider les organisations à maîtriser toutes leurs données afin de maîtriser leur efficacité énergétique, y compris en temps réel. Conçue pour être adaptable et évolutive dans des environnements complexes, cette plateforme s'appuie sur une infrastructure puissante et inégalée qui facilite l'accès aux données d'énergie en les consolidant dans une interface unique. Elle permet à chaque utilisateur de générer des analyses et des réponses " sur mesure " au pilotage de la performance énergétique multi-fluides.