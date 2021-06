Energisme reste confiant dans ses perspectives

(Boursier.com) — Suite au point d'activité communiqué le 11 juin, Energisme apporte ce jour des précisions complémentaires. Pour l'ensemble de l'exercice 2021, Energisme est confiant dans sa capacité à afficher un chiffre d'affaires supérieur à 3,5 ME (chiffre anticipé à date du 18 juin) soit une hausse attendue supérieure 75% par rapport à l'exercice 2020 tout en maîtrisant sa structure de coûts. Les dirigeants et le conseil d'administration réitèrent leur confiance dans le modèle de l'entreprise et sur ses ambitions et estiment que "le cours actuel ne reflète pas son potentiel". Au regard de ces éléments, Energisme "réaffirme sa confiance dans ses perspectives fort de ses récentes avancées opérationnelles et du soutien de ses actionnaires historiques". Energisme confirme envisager une augmentation de capital dans les mois prochains, selon les conditions de marché, comme déjà évoqué par Thierry Chambon, DG d'Energisme, en février dernier, pour accompagner sa croissance et poursuivre l'accélération de la dynamique.

Afin de répondre aux questions de ses investisseurs tant institutionnels qu'individuels, Energisme propose de rejoindre une visio-conférence au cours de laquelle le management exposera les derniers développements de l'activité d'Energisme le 24 juin 2021 à 12h CET. Cette session d'une heure sera destinée également à répondre aux questions des investisseurs qui pourront être soumises au préalable. Le management rappelle enfin qu'au moment de l'IPO, il s'était engagé à conserver ses titres, et "réitère aujourd'hui cet engagement".