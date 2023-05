Energisme réduit ses coût d'infrastructure

(Boursier.com) — Energisme annonce que à la suite d'évolutions techniques majeures et grâce à une profonde optimisation de son infrastructure informatique, l'entreprise a réussi à diminuer de plus de 155 KEUR par mois ses coûts d'infrastructure et de

sous-traitance, soit un impact positif de 1,9 ME sur l'EBITDA annuel d'Energisme.

La société a réussi à réduire ses frais cloud de 63% en 14 mois, soit bien au-delà des 50% initialement visés. "Cette excellente performance permet, avec d'autres mesures, de confirmer les perspectives pour les résultats financiers de l'entreprise", se félicite Energisme.