Energisme réalise une augmentation de capital d'un montant de plus de 10 ME et annonce la fin du contrat de financement en OCABSA

(Boursier.com) — Energisme annonce le succès d'une augmentation de capital par placement privé pour un montant de plus de 10 millions d'euros. Cette importante recapitalisation permet à Energisme (ISIN : FR0013399359) "d'avoir des bases financières solides pour accélérer son activité et investir dans son développement commercial".

Le succès de cette augmentation de capital, réalisée par placement privé, montre l'intérêt et la confiance du marché dans la technologie développée par Energisme et dans son potentiel pour les années à venir.

Le management et les dirigeants d'Energisme confirment leur confiance en la société et ont participé massivement à l'augmentation, renforçant ainsi leur position au capital à hauteur de 23% après l'opération.

Ramez Nasser, président du Conseil d'administration, a déclaré : "Cette opération est une réelle réussite et nous permet d'avoir les moyens d'accélérer notre développement commercial. Cette augmentation de capital nous montre un très fort engagement de la part d'investisseurs, historiques et nouveaux, qui croient dans le potentiel d'Energisme. Depuis que j'ai été élu président du Conseil d'administration le 9 octobre 2023, nous étions tous déterminés à sortir de la spirale baissière liée à l'equity line qui pénalisait tous les actionnaires. Je remercie l'ensemble des actionnaires qui nous ont soutenu dans le passé, nos nouveaux investisseurs et bien sûr les salariés de l'entreprise, pour leur contribution au succès de cette remarquable levée de fonds. "

Le contrat de financement en OCABSA est résilié

Le succès de cette opération de recapitalisation permet de refinancer la société. Sa situation financière étant assainie, la Société a mis fin au contrat de financement initié avec Atlas.

Le financement sous forme d'Equity line a généré une très importante dilution des actionnaires historiques ainsi qu'une très forte chute du cours de bourse (le cours a été divisé par 471 quand le nombre d'actions a été multiplié par 42 depuis le 20/01/2022, soit la date à laquelle le premier contrat d'equity line a été signé). La recapitalisation initiée ce jour permet de stopper définitivement le recours à ce type d'instruments qui a pénalisé fortement les actionnaires.

Cette opération s'accompagne de la nomination de Sébastien Martin en tant que Directeur Général du Groupe Energisme.

Sébastien Martin, diplômé de HEC, cumule 25 ans d'expérience dans le monde de la tech, du logiciel et des marchés financiers. Il a commencé sa carrière dans l'édition de logiciels, où il est rapidement devenu directeur financier puis a évolué vers des responsabilités de direction générale, dans un contexte de forte expansion internationale. En 2005, il s'est orienté vers la restructuration d'entreprises, menant plusieurs opérations de retournement et de fusion dans les secteurs des biotechnologies, des logiciels et des médias. Il s'est ensuite spécialisé dans l'amélioration de la performance stratégique et opérationnelle en cofondant un cabinet de conseil en management.

Il a également joué un rôle clé dans le redressement et la croissance exponentielle de Claranova, entreprise de logiciels 'B2C' et 'B2B', entre 2016 et 2019 (de moins de 100 ME de chiffre d'affaires à plus de 400 ME). Sur cette période, la valeur boursière de la société a été multipliée par près de 9.

Ramez Nasser, Président du Conseil d'Administration, indique : "Le Conseil d'Administration et moi-même sommes très heureux d'accueillir Sébastien Martin à la direction générale d'Energisme. Son expérience du développement de sociétés technologiques en forte croissance est un précieux atout pour nous."

Sébastien Martin, nouveau Directeur Général d'Energisme, déclare : "Rejoindre Energisme à ce moment charnière de son histoire est une opportunité. Energisme fait partie de ces perles cachées : une solution éprouvée et reconnue par les plus grands noms du marché, une technologie de pointe, des équipes passionnées mais dont les succès sont masqués par une spirale baissière liée principalement à l'utilisation du financement en Equity line. Ce temps est révolu : nous arrêtons dès maintenant d'utiliser ces instruments financiers destructeurs de valeur pour nos actionnaires. Je compte mettre toute mon expérience au service de la performance business et boursière de la société."

Thierry Chambon est nommé Directeur Général de la filiale Loamics et appuiera, grâce à son expertise, Sébastien Martin au sein d'Energisme. Thierry Chambon indique : "Après toutes ces années passées à construire avec toutes les équipes un logiciel de référence et à impulser une organisation technique au sein du groupe Energisme, il est grand temps que notre solution se déploie fortement au profit de sa clientèle et dans l'intérêt de ses actionnaires. Pour ce faire, l'expérience de Sébastien Martin permettra à Energisme d'atteindre sa rentabilité tout en étant pleinement reconnue leader dans son marché. Je l'assisterai et continuerai à représenter Energisme auprès des organismes professionnels. C'est une toute nouvelle dimension enthousiasmante que prend Energisme avec la recapitalisation de ce jour et avec une nouvelle Direction Générale transmise avec confiance à Sébastien Martin."

Jérôme Knaepen vient renforcer le Conseil d'administration en tant que représentant de Global Commodities NC, cooptée administrateur

Le Conseil d'administration d'Energisme du 5 décembre 2023 a également coopté la société Global Commodities NC, représentée par M. Jérôme Knaepen au poste d'administrateur en remplacement de Jean-Michel CAGIN, démissionnaire. Le Conseil d'Administration remercie chaleureusement Jean-Michel CAGIN pour son implication durant ces dernières années.

Actionnaire historique d'Energisme, Jérôme Knaepen a une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de l'énergie. Spécialiste du trading depuis 1984, il a rapidement gravi les échelons en dirigeant des opérations de marché chez CS First Boston, spécialisé en emprunts EDF, et marchés d'actions français. Chez CM-CIC Securities, il a brillamment développé le risk arbitrage, générant un impressionnant P&L net de plus de 65 ME. En 2003, Jérôme co-fonde Poweo, révolutionnant le secteur énergétique par son expertise en trading et son rôle clé dans la construction d'une centrale à gaz majeure en France, cumulant un P&L de plus de 135 ME en six ans.

Fondateur de Global Commodities en 2010, broker européen sur l'électricité et le gaz, Jérôme a ensuite vendu ses activités de broker en 2016, tout en restant un consultant influent dans l'énergie. Il est actuellement investisseur actif en private equity et mandataire social chez Footovision (Intelligence artificielle).

Jérôme Knaepen a déclaré : "Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration d'Energisme et de l'accompagner dans cette nouvelle étape de son développement. Je remercie les administrateurs pour leur confiance et j'ai hâte de mettre mes compétences au service du développement de cette belle société."

Marion Blandin rejoint Energisme en tant que Directeur Administratif et Financier

Diplômée d'HEC et forte de quinze années d'expérience au sein de directions financières dans le secteur technologique, elle vient renforcer la direction financière en remplacement de Pascal Ghoson.

Ingénieure de formation, Marion Blandin a débuté sa carrière chez EY en audit et conseils en transaction. Elle rejoint ensuite le monde des éditeurs de logiciels et des entreprises technologiques, où elle orchestre plusieurs opérations de retournement de croissance dans des contextes boursiers exigeants.

Marion Blandin a déclaré : "C'est avec un immense enthousiasme que je rejoins une équipe aussi dynamique et passionnée. Je me réjouis de contribuer à la croissance et la réussite d'Energisme et mettrai toute mon énergie et mon expérience en oeuvre pour contribuer à un avenir plus vert."