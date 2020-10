Energisme : nouvelle étape du partenariat commercial avec Econocom

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Econocom a annoncé le déploiement de la plateforme Energisme auprès de l'ensemble de ses clients au travers de son pôle Green & Energy, spécialiste du financement des projets de transformation énergétique.

Grâce à ce partenariat, Econocom met désormais à la disposition de ses clients la plateforme de SaaS développée par Energisme aux fonctionnalités étendues et personnalisables afin de les accompagner dans leurs projets de transformation énergétique et d'en assurer le suivi et le financement. Initié début 2020, ce partenariat assure déjà la supervision de plus de 200 sites clients d'Econocom. Le déploiement à grande échelle de cette offre commune, annoncé cette semaine, ouvre ainsi des opportunités de développement importantes. Pour Energisme, cette annonce valide également le bien-fondé de la stratégie de commercialisation indirecte engagée au cours des derniers mois. Sur ce terrain, Energisme a déjà bâti un réseau de partenaires étendu proposant sa solution en marque blanche (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs et VAR,...) qui sera au coeur de la croissance future.