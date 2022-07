Energisme met en place une nouvelle tranche de financement

(Boursier.com) — Energisme met en place deux lignes de financement, dont les tirages sont à la main de la société pour soutenir son développement commercial.

Une première ligne est d'un montant global maximum de 10 millions d'euros aux termes d'un contrat conclu avec Atlas Special Opportunities. Ce financement sera réalisé par l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA) auxquelles sont attachés des bons de souscription d'actions (BSA, les instruments financiers, pris dans leur intégralité ce sont les OCABSA), dont un tirage de 3 ME a été réalisé ce jour.

Une seconde ligne concerne un montant global maximum de 2 ME aux termes d'un contrat conclu avec plusieurs investisseurs spécialisés sous forme d'obligations avec bon de souscription d'actions attachés (OBSA), dont un tirage à hauteur de 840 kE a été réalisé ce 19 juillet.

Un maximum de 1.000 OCABSA seront émises à l'initiative de la société en 15 tranches de la manière suivante :

- la première tranche aura une valeur de 3 ME représentée par 300 OCABSA ;

- les 14 tranches suivantes auront chacune une valeur de 0,5 ME représentée chacune par 50 OCABSA

Les OCA seront assorties d'un nombre de BSA dont la valeur sera égale à 20% de celle des OCA émises dans cette tranche, soit 0,6 ME pour la première tranche et 0,1 ME pour chacune des 14 tranches suivantes.

Concernant les OBSA, un maximum de 200 OBSA seront émises à l'initiative de la société. Chaque obligation est de 10 kE de valeur nominale et 5.000 bons de souscription d'actions y sont attachés.

Le produit net de ces lignes de financement se substitue à la ligne de financement précédente mise en place avec le fonds IRIS, auquel il est mis fin, et dont seulement 1,82 ME ont été convertis sur les 10 millions disponibles.

Le produit de ces financements permettra à Energisme de renforcer son réseau de partenaires de commercialisation pour répondre à la demande en forte croissance pour réaliser des économies d'énergies consécutives à l'importante augmentation des prix de l'électricité et du gaz durant les derniers mois. Energisme entend aussi étendre rapidement la base de clients déployés, avec l'objectif de doubler à plus de 300 clients sur les 18 mois à venir. Energisme compte aussi poursuivre le développement de la solution Loamics durant le second semestre 2022.