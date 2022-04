Energisme : Loamics rend possible le déploiement du "jumeau numérique dynamique"

(Boursier.com) — Loamics rend possible le déploiement du jumeau numérique dynamique, annonce Energisme. La suite logicielle Loamics a été développée pour répondre aux enjeux data. Loamics est la seule solution du marché qui permet un traitement de bout en bout et automatisé en temps réel, ou continu, des données hétérogènes et massives produites par les industriels. A partir de données réelles, l'industriel crée un jumeau numérique qui lui permettra une représentation de ses processus. Les applications de ce jumeau numérique sont multiples et offrent de nombreuses perspectives à l'industriel qui pourra ainsi visualiser ses processus. Au-delà de rendre possible, puis d'accélérer la mise en place du jumeau numérique, la technologie de Loamics rend ce jumeau numérique dynamique par sa capacité à le maintenir à jour en permanence.

Avec la présence de Loamics sur la marketplace Azure de Microsoft, il est désormais possible dès aujourd'hui, d'intégrer la solution Azure Digitale Twins de Microsoft à Loamics en un seul clic et de déployer une offre complète de jumeau numérique dynamique en no-code qui ne nécessite aucun coût d'intégration supplémentaire. Pour Stéphane Bollon, CEO : "Nous avons développé une solution big data unique sur le marché car c'est la seule qui permet d'activer l'intelligence des données tout en permettant une gouvernance réelle. En tant que partenaire de Microsoft, nous sommes toujours fiers de faire évoluer notre collaboration pour offrir encore plus d'innovation et de services à nos clients. Le déploiement d'Azure Digital Twins sur la plateforme Loamics permettant un fonctionnement immédiat est une très bonne nouvelle pour les clients car cela leur évite une lourde et coûteuse phase d'intégration".