Energisme : Loamics et MyDataModels s'allient

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Loamics et MyDataModels, deux start-up françaises issues de la Deep tech, s'allient pour démocratiser et valoriser la donnée. Ensemble, ils créent l'offre 'Augmented Analytics' qui permet d'analyser rapidement de grands volumes de données et prendre des décisions stratégiques. La combinaison de la puissance de l'infrastructure de Loamics qui automatise et industrialise la préparation de données à l'intelligence de la plateforme d'IA et de modélisation prédictive de MyDataModels, "offre une solution unique et inégalée sur le marché de la big data, rivalisant ainsi avec les solutions coûteuses des concurrents principalement américains". Jusqu'alors, MyDataModels proposait une solution small data en Saas. Grâce à Loamics, MyDataModels élargit son offre et lance sur le marché l'offre Big data en PaaS qui sera disponible dans quelques jours sur la marketplace Azure de Microsoft en mode plug&play.

Le succès de cette association repose sur la complémentarité des deux plateformes Loamics et TADA. Loamics, filiale d'Energisme, via sa suite logicielle, sait collecter toutes les données quel que soit le format, le protocole de transmission, le volume et la nature (temps-réel, continu...). Tout au long de leur traitement, Loamics fiabilise et homogénéise les données, augmentant ainsi leurs niveaux de qualité et de confiance. Les données sont alors prêtes à être exposées et c'est à ce moment que la solution TADA de MyDataModels entre en jeu. Pilotée par l'intelligence artificielle, TADA crée des modèles prédictifs simples avec lesquels chaque utilisateur métier au sein de l'entreprise peut modifier chaque variable et visualiser son impact sur le résultat final.