Energisme : le résultat net s'améliore au 1er semestre

(Boursier.com) — Energisme affiche, sur le 1er semestre 2023, une forte amélioration de l'ensemble de ses indicateurs qui conforte le potentiel de forte croissance à venir. Ainsi, son chiffre d'affaires est en croissance de +80% à 3,26 millions d'euros (1,84 ME au 1er semestre 2022).

Son EBE (Ebitda), indicateur de rentabilité d'Energisme, est en amélioration de +2,65 ME. Il ressort cependant en perte de -539 kE sur le 1er semestre 2023 (-3,19 ME au 1er semestre 2022), et s'approche l'équilibre sur le semestre.

Le résultat d'exploitation s'améliore de +2,4 ME pour s'inscrire à -2,1 ME (-4,5 ME l'an dernier).

Le résultat net est une perte de -2,04 ME (-4,33 ME au 1er semestre 2022).

Situation financière maîtrisée

La dette financière diminue de -17% passant de 6,5ME (dont 2,47ME OC Atlas) au 31 décembre 2022 à 5,4ME (dont 1,47ME OC Atlas) au 30 juin 2023.

Energisme SA a renégocié l'étalement de sa dette fiscale et sociale - pour un montant total de 3,9 ME sur 30 mois. Cet accord constitue une étape clé du plan de réorganisation de la société et de l'étalement de sa dette. Ainsi lissée, elle sera progressivement absorbée par la future croissance d'Energisme.

"L'optimisation des charges d'exploitation et financières que nous avons menée depuis le début de l'année 2023 nous guide vers la rentabilité pour la toute première fois depuis la création de la société. En renforçant les forces commerciales et marketing, c'est résolument que nous nous engageons vers un renouveau", déclare Pascal Ghoson, Directeur Administratif et Financier.

Thierry Chambon, Directeur Général, conclut : "Dans un contexte où la décarbonation et la sobriété façonnent les marchés, Energisme s'engage à répondre efficacement à ces enjeux majeurs qui représentent de réelles opportunités de croissance. Les efforts de réorganisation accomplis nous placent idéalement pour connaître une belle croissance".