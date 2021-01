Energisme : lancement d'une augmentation de capital par placement privé pour 6 ME

(Boursier.com) — Energisme annonce le lancement d'une augmentation de capital de l'ordre de 6 millions d'euros par émission d'un maximum de 1.207.384 actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 14ème résolution approuvée par l'AG mixte des actionnaires du 29 juin 2020 et à l'autorisation du Conseil d'administration du 18 janvier 2021. L'opération porte sur un maximum de 20% du capital social et les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché d'Euronext Growth Paris.

Les fonds seront levés principalement en France et dans le reste de l'Union Européenne auprès d'un cercle restreint d'investisseurs ou d'investisseurs. Les fonds levés permettront à Energisme de compléter le financement apporté lors de l'introduction en bourse en juillet 2020, en vue du financement de la croissance (BFR) et de l'accroissement de la force commerciale.

Energisme poursuit la veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se présente, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale. En vertu de la 14ème résolution de l'AGM des actionnaires du 29 juin 2020, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à 80% de la moyenne des cours moyens pondérés des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché d'Euronext Growth Paris sont prévus le 21 janvier 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris sous le même code ISIN FR0013399359 - ALNRG.