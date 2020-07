Energisme lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris

Energisme lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Energisme lance son introduction en bourse sur Euronext Growth Paris via une offre à prix ferme d'un montant d'environ 8 ME (4,65 euros par Action Offerte). 6,86 ME sont déjà sécurisés sous la forme d'engagements de souscription, dont 1,44 ME par compensation de créances obligataires.

La période de souscription se déroule du du 6 juillet au 16 juillet 2020 inclus pour l'Offre au public et pour le Placement Global. Le début des négociations sur le marché sur Euronext Growth est fixé le 22 juillet 2020. (Code ISIN : FR0013399359/ Mnémonique : ALNRG).

"Créée en 2004 et reprise en 2015 par des spécialistes du secteur de l'énergie, la société a développé une plateforme technologique SaaS qui répond aux problématiques de tous les acteurs de la performance énergétique : prestataires de services à l'énergie, fournisseurs et distributeurs d'énergie, industriels et gestionnaires de patrimoines immobiliers.

Grâce à un portefeuille de fonctionnalités étendu, la solution lève toutes les contraintes en matière de collecte (hétérogénéité et massification des données, multiplicité des sources d'information, diversité des besoins et des usages, mobilisation couteuse d'experts data, etc.), de traitement et de valorisation des données (temps réel, silotage et cloisonnement des accès limitant les analyses et le partage d'informations)" explique le groupe.

"La solution ENERGISME s'impose ainsi comme une solution sans égale en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur de la donnée de la performance énergétique sans limite sur le nombre d'utilisateurs ou de sites déployés, d'énergies (électricité, gaz, eau, etc.), d'usages (chauffage, refroidissement, transformation, lignes de production, etc.) ou de sources de données collectées (compteurs, capteurs IoT, automates, GTB GTC, ERP, CRM, fichiers plats, etc.)".

Un socle technologique fort et des investissements 'R&D' déjà réalisés

La force de la plateforme SaaS ENERGISME repose sur un socle technologique robuste avec 18,5 ME investis en 'R&D' depuis 5 ans et une équipe d'ingénieurs (85% des 102 collaborateurs à fin mai 2020) aux expertises de pointe (Data engineer, DevOps, Data scientist, IoT engineer, etc.). Ces éléments importants de différentiation sur le marché sont renforcés par plus de 100 partenaires technologiques dont des très grands tels que Microsoft Azure. Tous ces atouts permettent à ENERGISME de bénéficier d'une infrastructure best in class, puissante, sécurisée et collaborative couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur des données d'énergie.

"Forts des atouts technologiques et opérationnels décisifs de sa plateforme, 114 clients grands comptes, références sur leur marché, ont déjà adopté la solution ENERGISME. Ce parc clients offre aujourd'hui, à lui tout seul, un fort potentiel de développement des revenus" poursuit la société.

"Au-delà de la récurrence, bénéfice décisif du SaaS (contrats initiaux de 3 à 5 ans, abonnements, fidélisation élevée), le modèle ENERGISME repose sur plusieurs leviers de croissance importants : le 'roll out' (extension des points de mesures, du nombre de sites, d'utilisateurs, de sources de données, etc.) et l'upsell (développement et commercialisation de fonctionnalités spécifiques) sur la base clients installée. Par ailleurs, ENERGISME entend ouvrir sa plateforme aux partenaires de ses propres clients afin de développer une économie circulaire de la connaissance (Knowledge-Sharing Management) pour intégrer les algorithmes d'intelligence artificielle des sociétés d'IA partenaires par exemple"...

Au-delà du développement de la base de clients installée, ENERGISME est prêt à accélérer sa dynamique commerciale. Sur ce terrain, la société s'appuie déjà sur un réseau de partenaires de commercialisation proposant la solution ENERGISME en marque blanche (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs et VAR, etc.) permettant de limiter les coûts d'acquisition clients et de démultiplier la conquête commerciale. Au premier semestre 2020, ce sont plus de 300 commerciaux qui ont déjà été formés chez ces partenaires et qui viendront soutenir la croissance au cours des prochains mois.

Une progression attendue du chiffre d'affaires supérieure à 160% en 2020

Sur l'exercice 2019, le chiffre d'affaires d'ENERGISME s'est établi à 1,5 ME, en croissance de +58% par rapport à 2018. Le résultat net était négatif à hauteur de 6,7 ME en 2019. Grâce à la forte visibilité inerrante à la force du modèle SaaS, ENERGISME peut d'ores et déjà anticiper une accélération de la croissance en 2020, avec un chiffre d'affaires attendu à plus de 4 ME, représentant ainsi une hausse de plus de +160%.

ENERGISME a engagé une démarche volontaire en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Cet engagement s'est en particulier illustré en mai 2020 par l'obtention d'une note de 60/100 attribuée par l'agence d'analyse extra-financière EthiFinance correspondant à un niveau de performance extra financière "avancé". Avec cette notation, ENERGISME devance de plus de 34 points la moyenne des entreprises de son secteur.

Le produit net des fonds levés dans le cadre de l'émission des Actions Nouvelles (8 ME sur la base du Prix de l'Offre) permettra à ENERGISME de poursuivre les objectifs suivants :

-Financer la croissance (BFR), 25% des fonds levés ;

-Accroître la force commerciale, notamment pour le développement à l'international, 75% des fonds levés.

Bien qu'à ce jour aucune cible n'ait été identifiée, la société effectue une veille sur son marché en termes de croissance externe et se réserve la possibilité, si une opportunité d'acquisition se faisait jour, de réallouer l'utilisation d'une partie des fonds présentée ci-dessus en réduisant le montant alloué à l'accroissement de la force commerciale.