Energisme lance Loamics, une nouvelle plateforme dédiée au marché de la Data

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Energisme , éditeur SaaS de la performance énergétique, spécialiste de la Deep-Tech et expert du management de la data, élargit son offre en mettant à disposition du marché son infrastructure logicielle au travers de sa filiale Loamics.

Loamics est une solution unique sur le marché pour répondre aux nouveaux enjeux data des entreprises. Libérée des contraintes de volume, format et de source des données, la plateforme Loamics est une infrastructure très puissante capable de fusionner des données hétérogènes massives en continu et en temps réel de manière entièrement automatisée et industrialisée.

Loamics traite les données de bout en bout et sans discontinuité de façon totalement automatique et industrialisé (connexion, collecte, fiabilisation, curation, ingestion, préparation, exposition) pour les rendre facilement et rapidement valorisables par les clients utilisateurs. Une fois collectées, ces données sont stockées et accessibles dans un datalake, localisé dans l'instance du client. Le système permet une vraie virtualisation des données dans un datalake pour une utilisation sans duplication pour une grande sobriété numérique et une réelle gouvernance des données. Les données sont alors exposées et disponibles pour être connectées à tous les algorithmes, outils de data visualisation ou de business intelligence que le client souhaite sans aucune limite de cas d'usages.

Loamics permet à Energisme de s'ouvrir à tous secteurs d'activité pour tous leurs usages. Sans remettre en cause la feuille de route établie sur son coeur de métier, cette nouvelle plateforme va ainsi constituer un nouveau moteur de croissance avec un investissement limité et l'appui du réseau de partenaires indirects déjà mis en place (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs, VAR,...).