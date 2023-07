Energisme : l'Ebitda est positif en juin

(Boursier.com) — Conformément à sa feuille de route et en ligne avec ce qui avait été annoncé, Energisme SA confirme un Ebitda positif sur ce mois de juin 2023.

Le développement de sa base commerciale et l'élargissement de son offre de services, couplés aux actions d'optimisation des charges d'exploitation et des coûts d'infrastructure ont permis l'atteinte de l'objectif fixé.

Tous les efforts restent concentrés sur l'accélération du déploiement de la solution logicielle N'Gage, de plus en plus sollicitée par les entreprises et les collectivités.

Dans un contexte de crise énergétique, mais également de stress hydrique, le récent accord de partenariat signé avec Shayp, expert dans la gestion de l'eau dans les bâtiments, va apporter une valeur ajoutée additionnelle à la solution N'Gage qui va ainsi consolider ses axes de croissance.

Les investissements de R&D de la société se poursuivent quasi-exclusivement sur Loamics, financés en partie grâce à la subvention P4DP à hauteur de 2,147ME.

Loamics commencera à commercialiser ses produits dès la fin de cette année 2023.