Energisme : Gazprom choisit la plateforme N'Gage pour accélérer la transition énergétique de ses clients

(Boursier.com) — Energisme a créé N'Gage, la plateforme intelligente pour aider les organisations à automatiser le pilotage en temps réel de leur performance énergétique. Conçue pour évoluer dans des environnements complexes, N'Gage facilite l'accès aux données, automatise les analyses et apporte des réponses "sur mesure" au pilotage de la performance énergétique multi-fluides. La corrélation rapide de la data collectée permet à Energisme de proposer à tous les acteurs de la performance énergétique de nombreux cas d'usages tels que la modélisation prédictive, la gestion des factures et l'optimisation de contrats ou encore la remontée d'alertes de dérives de consommation.

Gazprom Energy, fournisseur de gaz naturel pour les entreprises et les professionnels, souhaite accompagner ses clients dans l'accélération de leur la transition énergétique en élargissant son offre avec des services à forte valeur ajoutée. C'est pourquoi, Gazprom Energy a souhaité intégrer N'Gage afin de permettre à ses clients multi-sites de piloter beaucoup plus efficacement la consommation de gaz de leurs bâtiments, d'analyser les écarts de performances, de payer le juste prix de leur consommation. Avec ce nouveau service, Gazprom offre à ses clients la possibilité de rendre leurs données intelligentes et accessibles en quelques clics permettant ainsi à l'ensemble des acteurs de l'entreprise de générer tous types de rapports (comptable, financier, RSE, .).

Pour Thierry Chambon, Directeur Général d'Energisme : "c'est une grande fierté pour nos équipes d'avoir remporté ce nouveau contrat, et je me joins à eux pour remercier Gazprom Energy pour la confiance qu'ils nous ont accordé. Notre force et notre différence résident dans la connaissance pointue et intime de la science de la donnée combinée à celle du secteur de l'énergie. Nous sommes le moteur d'un écosystème de clients et de partenaires qui ensemble font de l'internet de l'énergie une réalité pour rendre possible le futur de l'énergie."

Edouard Ibled, Directeur commercial & marketing Retail déclare : "Nous sommes très attachés, au sein de Gazprom à faire émerger les pépites de la French Tech pour créer un écosystème à la pointe de l'innovation et permettre à nos clients d'aller plus vite, d'aller plus loin. C'est ce qui nous motive au quotidien et c'est dans cet état d'esprit que nous avons choisi Energisme. Le dynamisme et la réactivité des équipes ainsi que la qualité de la solution nous ont convaincu. Aujourd'hui, nous aidons nos clients à gagner du temps, de l'efficacité au travers de la collecte, le traitement et l'analyse de leurs données de consommation de gaz. Demain, nous pourrons faire de même avec les données relatives à leur consommation d'électricité. Nous accélérerons la performance énergétique en nous appuyant sur l'intelligence collective."