Energisme est en perte de 4,32 ME au 1er semestre

(Boursier.com) — Energisme a enregistré, sur le 1er semestre 2022, un chiffre d'affaires de 1,81 million d'euros en hausse de +42% par rapport au 1er semestre 2021 (1,27 ME). Cette performance est portée par l'entrée en facturation de nouveaux clients et le développement de la base installée qui devrait s'accélérer sur la seconde partie de l'année, traduisant à la fois la solide dynamique d'activité en cours et le raccourcissement des cycles de décision clients.

L'Ebitda est encore négatif sur la période, à -3,12 ME. Il est en amélioration de +357 kE avec une tendance forte au redressement sur le second semestre. L'objectif d'un Ebitda positif à la fin du 1er trimestre 2023, sous l'effet de la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires et de la baisse des charges d'exploitation, est confirmé et reste en ligne avec le plan stratégique "Ambition 20-24".

Le résultat net est une perte de -4,32 ME (-4,26 ME au 1er semestre 2021).

Au 30 juin 2022, les fonds propres s'établissent à -1,87 ME et les disponibilités à 336 kE. La ligne de financement en fonds propres sur 24 mois, mise en place début 2022 avec Iris, a été clôturée en juillet 2022. Elle portait sur un montant maximum de 10 ME par émission de bons de souscription d'obligations remboursables en actions nouvelles, dont seulement 2,1 ME ont été souscrits, soit 20% de l'enveloppe totale.

Une nouvelle ligne de financement a été mise en place avec Atlas Special Opportunities en juillet 2022, pour un montant maximum de 10 ME sous forme d'obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d'actions (OCABSA), dont 3 ME ont été tirés. La dynamique commerciale portée par un contexte global de rationalisation des coûts énergétiques, ainsi que les partenariats fructueux, permet d'envisager d'ores et déjà une clôture anticipée de ce dernier financement. Ce dispositif de financement est dimensionné pour minimiser l'impact pour les investisseurs, tout en permettant l'accélération du développement commercial.

Energisme rappelle que Loamics, Lauréat de l'AMI "Santé numérique" en septembre 2022, s'est vu attribuer une subvention de 2,2 ME dont une partie doit être versée d'ici la fin de l'année 2022.

Perspectives

Energisme est confiant sur sa capacité à afficher un chiffre d'affaires pour l'année 2022 de 4,5 ME, soit une croissance anticipée supérieure à 30% par rapport à 2021. L'atteinte de cet objectif restera associée à un encadrement étroit de la structure de coûts, et de la consommation de trésorerie.

Energisme confirme par ailleurs l'ensemble des objectifs du plan stratégique " "Ambition 20-24". A l'horizon 2024, le groupe s'est fixé un objectif de 20 ME d'ARR associé à un taux d'Ebitda à deux chiffres.