Energisme élargit son partenariat avec Babcock Wanson

(Boursier.com) — Depuis 2020, Babcock Wanson, fournisseur international majeur d'équipements et de solutions de chaufferie industrielle, fait appel à la solution innovante d'Energisme N'Gage, pour apporter des services à très forte valeur ajoutée à ses clients visant à accélérer leur transition énergétique.

Initialement le contrat Babcock Wanson de 2020 portait sur 200 chaudières connectées, contrat élargi en 2022 pour le suivi de la Qualité de l'eau de 700 sites. La fonction de chaufferie connectée permet à Babcock Wanson, grâce à N'Gage, de prendre la main sur la maintenance.

Globalement, entre 2020 et 2022, l'ARR réalisé avec Babcock Wanson a été multiplié par deux et devrait continuer à croître. Energisme continuera d'accompagner Babcock Wanson qui capitalise sur un déploiement massif de la solution sur l'ensemble des chaudières sous contrat en France. D'autres pays sont aujourd'hui intéressés pour le monitoring de leurs équipements : Italie, Espagne, Portugal et la Norvège (dernière acquisition du groupe Babcock Wanson). L'ensemble du parc Babcock Wanson représente plus de 6.000 chaudières industrielles installées dans plus de 100 pays.