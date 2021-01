Energisme : du nouveau

Energisme : du nouveau









(Boursier.com) — Babcock Wanson avec sa nouvelle gamme de chaudières connectées et Energisme avec sa plateforme de management de la donnée, unissent leurs outils numériques pour fournir aux clients de Babcock des services innovants pour améliorer la sécurité, la fiabilité de leurs équipements et optimiser leur performance énergétique et environnementale. Ce nouvel outil permettra également d'assurer des opérations de maintenance prédictive sur les installations et diminuer ainsi significativement les arrêts de production.

Babcock Wanson, fournisseur international majeur d'équipements et de solutions de chaufferie industrielle, intègre innovation et développement durable dans sa stratégie commerciale globale. Son but est d'aider ses clients à atteindre leurs objectifs de performance environnementale. Avec plus de 6.000 chaudières industrielles installées, 3.100 contrats d'entretien dans plus de 100 pays, Babcock-Wanson a lancé, au travers son offre Navinergy, une nouvelle génération de chaudières devenues connectées qui peuvent désormais gérer en temps réel les flux des données concernant la sécurité et la performance énergétique de l'installation.

Energisme, pépite française de l'édition de logiciel, a créé N'Gage une plateforme intelligente pour aider les organisations à maîtriser toutes leurs données afin de maîtriser leur efficacité énergétique, y compris en temps réel. Conçue pour être adaptable et évolutive dans des environnements complexes, cette plateforme s'appuie sur une puissante infrastructure qui facilite l'accès aux données d'énergie en les consolidant dans une interface unique. Elle permet à chaque utilisateur de générer des analyses et des réponses "sur mesure" au pilotage de la performance énergétique multi-fluides.

C'est la capacité à traiter de la donnée en temps réel, massive et fortement hétérogène, qui permet de maîtriser et anticiper les sujets de performance, de maintenance et de sécurité des installations, de qualité d'eau et de combustion. C'est pourquoi Babcock Wanson, a choisi Energisme qui dispose d'une plateforme qui fiabilise les données et les fusionnent automatiquement afin d'en tirer le maximum d'intelligence.

Babcock Wanson peut ainsi piloter son parc en temps réel, mettre en place de la maintenance préventive et offrir à ses clients des services innovants de premier ordre...