Energisme : diminue ses pertes en 2020

Energisme : diminue ses pertes en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré l'impact de la crise sanitaire sur la transformation commerciale et l'exécution de certains projets de digitalisation temporairement retardés, l'activité d'Energisme confirme sa solide dynamique avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, en hausse de +35% par rapport à la même période de 2019. Le MRR, indicateur opérationnel clé au coeur du modèle du Groupe, augmente également fortement sur la période (+72,7%) passant de 191 kE à 330 kE. Sur l'exercice, le Groupe a ainsi renforcé sa base de revenus récurrents avec la montée en puissance de son modèle SaaS.

Les résultats sont parfaitement conformes aux attentes et bénéficient à la fois de la croissance de l'année et de la bonne maîtrise des charges d'exploitation. Celles-ci sont globalement stables par rapport à l'exercice 2019 à 10 ME.

Ainsi, après une première phase d'investissement importante dédiée au développement technologique de la plateforme, les dépenses sont désormais prioritairement orientées au déploiement commercial de la solution. Les charges externes (intégrant notamment le recours aux prestataires extérieurs) sont en baisse de près de 30% à 3,2 ME. Les charges de personnel restent maîtrisées à 5,2 ME, en progression limitée de 12%. Les dotations aux amortissements ressortent à 1,6 ME avec la mise en service des derniers développements technologiques de la plateforme.

Au total, l'EBITDA est négatif à hauteur de 4,5 ME, soit une perte réduite de près de 30% par rapport à 2019. Le résultat d'exploitation ressort également en amélioration de 14% avec une perte de -6,1 ME (7 ME en 2019).

Le résultat net est négatif à hauteur de -5,9 ME (-6,7 ME en 2019), en amélioration de près de 12%.

Situation financière sécurisée

A fin décembre 2020, Energisme a clôturé son exercice avec une trésorerie disponible de 1,1 ME. Cette situation n'intègre pas le produit de l'augmentation de capital par placement privée réalisée en janvier 2021 d'un montant de 6,07 ME. Avec ces nouvelles ressources financières, Energisme est en ordre de marche pour intensifier ses efforts commerciaux et accompagner la croissance à venir.

Confiance pour 2021

Malgré, un contexte sanitaire toujours difficile, Energisme aborde 2021 avec confiance. L'année 2021, s'est ouverte avec l'entrée de nouveaux partenaires importants Babcock Wanson, Oksigen et AFNOR Energies Ingénierie qui vont, là encore, soutenir le déploiement de la solution Energisme auprès de leurs clients.