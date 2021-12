Energisme : Développement de l'entreprise et évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — L 'entreprise, s'est jusqu'à présent principalement concentrée sur le développement de ses solutions logicielles N'Gage et Loamics. Aujourd'hui, la maturité et la complémentarité de ces deux solutions ouvrent une nouvelle étape pour Energisme centrée désormais sur le développement commercial à grande échelle. 2021 a été une année de construction et de croissance significative. Cela s'est traduit par la structuration de ses équipes de vente, le développement de la notoriété de ses deux solutions ainsi que la constitution d'un réseau de partenaires composé d'entreprises de services numériques, d'intégrateurs, de sociétés de conseil en transformation digitale et d'éditeurs de logiciels.

Energisme a reçu un accueil très favorable du marché, des contrats clients et des accords partenaires déjà signés feront l'objet d'une communication prochaine.

Dans les mois à venir, Energisme va accélérer la commercialisation de ses solutions en intensifiant le recrutement de ressources en force de vente et en déployant le programme partenaires formalisé ces derniers mois pour assurer le déploiement de l'offre sur l'ensemble de son réseau de commercialisation indirect.

Hausse du chiffre d'affaires supérieure à 50% attendue sur l'exercice

Au regard de l'accélération de la dynamique commerciale constatée au cours des derniers mois, Energisme anticipe un MRR supérieur à 460.000 euros à fin décembre 2021 en hausse de plus de 40% par rapport à fin décembre 2020. Le chiffre d'affaires de l'année devrait quant à lui afficher une progression supérieure à 50% par rapport à 2020, conformément aux attentes.

Evolution de la gouvernance adaptée à cette nouvelle étape de son développement

Par décision du Conseil d'Administration d'Energisme du 7 décembre 2021, Stéphane Bollon est nommé Directeur Général d'Energisme en remplacement de Thierry Chambon qui prend la fonction de Directeur Stratégie et Partenariats.

Pour Thierry Chambon, "c'est une très grande fierté d'avoir pris en charge la Direction Générale d'Energisme au cours des six dernières années pour porter nos deux solutions disruptives. De nombreux défis sont encore à relever et, après cette année passée aux côtés de Stéphane, je suis convaincu qu'il est la bonne personne pour mener Energisme au succès attendu. Je suis heureux de poursuivre l'aventure en mettant ma passion des technologies au service de l'entreprise."

Stéphane Bollon déclare " je remercie Thierry pour la confiance qu'il m'a accordée dès mon arrivée et pour le travail de structuration que nous avons mené. Je connais la valeur des femmes et des hommes d'Energisme et ensemble nous allons confirmer le statut d'Energisme et de Loamics comme fleurons de la Deep Tech française. La mise en place d'un écosystème de partenaires va permettre d'accélérer le déploiement de nos solutions qui sont au coeur des stratégies actuelles des clients en France et à l'international. C'est donc avec confiance que j'aborde cette nouvelle étape pour l'entreprise."