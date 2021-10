Energisme : des résultats semestriels encore pénalisés par la structure de coûts

(Boursier.com) — La société Energisme a dégagé au premier semestre 2021 un EBITDA négatif à hauteur de 3,44 ME contre une perte de 2,24 ME au premier semestre 2020. Le résultat d'exploitation affiche une perte de 4,4 ME contre une perte de 2,94 ME au premier semestre 2020. Le résultat net est négatif à hauteur de 4,26 ME après 2,82 ME un an plus tôt. Les résultats du semestre intègrent une hausse des charges d'exploitation de 42% par rapport au premier semestre 2020 (à 4,84 ME).

Sur le premier semestre 2021, Energisme avait affiché un chiffre d'affaires de 1,276 ME, en hausse de 35% par rapport à la même période de 2020, traduisant l'accélération de la dynamique commerciale qui devrait prendre toute sa mesure à compter de la seconde partie de l'année.

Energisme indique aborder les prochains mois avec une confiance réaffirmée. L'objectif de chiffre d'affaires supérieur à 3,5 ME reste annoncé "atteignable même s'il est conditionné aux dates de signature de contrats importants, toujours en phase de négociation finale". Une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 50% devrait être enregistrée sur l'ensemble de l'exercice, quel que soit l'issue de ces négociations. En termes de résultats, après une phase d'investissements importante, l'amélioration sera portée par la hausse du niveau d'activité associée à un encadrement toujours étroit de la structure de coûts et de la consommation de trésorerie.