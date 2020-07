Energisme : début des négociations sur le marché Euronext Growth Paris le 22 juillet

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Energisme annonce aujourd'hui le "remarquable succès", auprès des investisseurs institutionnels et des particuliers, de son introduction en Bourse sur le marché Euronext Growth Paris.

La demande globale s'est élevée à 27,57 ME, dont 23,85 ME pour le Placement Global (destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux) et 3,72 ME pour l'Offre à Prix Ferme (destinée aux particuliers), soit un taux de sursouscription global de 3,45 fois.

Dans le cadre de cette opération, 1.720.430 actions seront allouées, réparties entre :

Le Placement Global pour 1.548.387 actions allouées, correspondant à un montant de 7,2 ME et 90% des actions offertes ;

L'Offre à Prix Ferme pour 172.043 actions allouées, soit un montant de 0,8 ME et 10% des actions offertes. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à 250 actions incluses) seront servis de l'ordre de 40,69% et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) ne seront pas servis.

À l'issue de l'opération, le capital d'ENERGISME est désormais composé de 6.036.920 actions, ce qui représente une valorisation de 28,07 ME sur la base du prix d'introduction en Bourse (4,65 euros). Le flottant représente 26,11% du capital de la Société.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 21 juillet 2020.

Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris, à compter du 22 juillet 2020, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0013399359 et le mnémonique : ALNRG.

Thierry Chambon, Directeur Général d'ENERGISME, déclare :

"Nous sommes très heureux du succès de l'introduction en Bourse d'ENERGISME. Notre modèle de développement SaaS, offrant une excellente visibilité sur notre croissance à venir, nous a permis de totaliser dès le lancement de l'opération près de 7 ME d'engagement de souscription auprès des investisseurs institutionnels. Nous avons également bénéficié de notre engagement au service de la performance énergétique, une thématique aujourd'hui essentielle tant pour les entreprises que pour la planète.

Nous nous réjouissons également du fort intérêt des actionnaires individuels pour notre opération avec une demande totale de plus de 3,7 ME. Le défi était pourtant important dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire actuelle. Face à cette situation inédite, nous avons dû faire preuve, avec le soutien de nos partenaires, d'agilité et d'innovation. Et nous sommes aujourd'hui d'autant plus fiers du succès rencontré !

Grâce aux fonds levés, nous sommes maintenant en ordre de marche pour changer de dimension et proposer un socle numérique pour l'écosystème de la transition énergétique. Merci à tous les collaborateurs, clients, et actionnaires qui ont rendu cette aventure possible... et qui ne fait que commencer !"