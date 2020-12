Energisme : contrat avec Spie

(Boursier.com) — SPIE Facilities, filiale française du groupe SPIE a choisi N'Gage, la plateforme collaborative d'Energisme, pour intégrer l'utilisation de données intelligentes à ses offres.

Thierry Chambon, directeur général d'Energisme déclare : "Cette collaboration est une nouvelle illustration des qualités et de la robustesse de notre solution. Nous permettons à nos clients de collecter, d'homogénéiser et d'accéder en temps réel et à grande échelle à des données fiables et enrichies indépendamment de leur format et de leur source, et ce, en quelques heures seulement. Avec SPIE, nous contribuons ainsi significativement à l'amélioration de la performance énergétique et à un futur plus sûr".