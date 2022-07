Energisme confirme ses objectifs

(Boursier.com) — Energisme , société ayant développé une solution logicielle SaaS, N'gage, dédiée à l'accélération de la performance énergétique grâce à l'intelligence des données, ainsi qu'une plateforme PaaS, Loamics pour le traitement en temps réel des données massives et hétérogènes, présente son activité pour le premier semestre 2022.

Sur la période, l'activité ressort en forte croissance, matérialisant l'accélération de la transformation commerciale. Cette accélération, qui prendra sa pleine mesure à compter du second semestre 2022 est parfaitement en ligne avec les objectifs du plan stratégique "AMBITION 20-24".

Au titre du premier semestre 2022, Energisme enregistre un chiffre d'affaires de près de 1,8 ME.

En hausse de 40% par rapport à la même période de 2021, cette croissance a été à la fois portée par l'entrée en facturation des nouveaux clients signés au cours des derniers mois et le développement de la base installée historique.

Ainsi, la solide progression enregistrée sur la période illustre le déploiement partiel des contrats signés au second semestre 2021 et qui continuent à être déployés. Lors du premier semestre 2022, Energisme a également signé plusieurs contrats significatifs avec de grands acteurs de la grande distribution, du facility management et de la fourniture d'énergie. Ces contrats en cours de déploiement participeront à la forte croissance attendue sur le second semestre 2022.

À fin juin, le MRR facturé s'établit à 310 KE, contre 260 KE à fin décembre 2021 illustrant l'intensification des efforts commerciaux et la montée en puissance des solutions technologiques développées par le Groupe. L'ARR facturé à fin juin 2021 ressort à plus de 3,7 ME.

Excellente visibilité pour le second semestre

Au-delà de la saisonnalité traditionnellement favorable sur la seconde partie de l'année, plusieurs moteurs devraient venir soutenir le développement de l'activité au cours des prochains mois.

Energisme va ainsi profiter de la dynamique de sa plateforme N'Gage, dédiée à l'automatisation et au pilotage en temps réel de la performance énergétique. Les impératifs de réduction des consommation imposés par le contexte de tensions actuelles sur les prix de l'énergie vient déjà accélérer la demande et raccourcir les cycles de décision clients.

Cet accélérateur vient se combiner avec l'évolution récente du cadre réglementaire sur les économies d'énergie avec l'entrée en vigueur cette année du décret tertiaire et la prochaine mise en oeuvre du plan de sobriété énergétique.

En termes de prise de commande "book-to-bill", la société a engrangé des contrats pour un équivalent de facturation annuelle supérieur à 6 ME, 2,3 ME restant à déployer en facturation chez les clients sur les 12 mois à venir.

Au cours des prochains mois, les priorités iront également au renforcement du réseau de partenaires de commercialisation pour répondre à la forte demande en économies d'énergies consécutive à l'augmentations sans précédent des prix du gaz et de l'électricité enregistrée.

L'optimisation de la structure de coûts sera également poursuivie avec l'objectif d'un EBITDA positif au premier trimestre 2023.

Confirmation des objectifs du plan "Ambition 20-24"

L'ensemble des objectifs du plan stratégique AMBITION 20-24 est confirmé. Pour rappel à l'horizon 2024, le Groupe s'est fixé un objectif de 20 ME d'ARR associé à un taux d'EBITDA à deux chiffres.