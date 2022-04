Energisme confirme le plan 'Ambition 20-24' malgré une perte proche de 8 ME en 2021

(Boursier.com) — Comme annoncé, Energisme enregistre un chiffre d'affaires de 3,46 millions d'euros en 2021, en hausse de +71,3% par rapport à 2020. Après un 1er semestre 2021 en progression de +35%, le second semestre affiche un chiffre d'affaires en croissance de +106% à 2,2 ME. Cette accélération confirme la montée en puissance de la transformation commerciale qui devrait prendre son plein effet en 2022.

Le Revenu mensuel récurrent (MRR) signé s'établit à fin 2021 à 430 kE avec une progression forte par rapport à fin 2020 (+30%) correspondant à un Revenu annuel récurrent (ARR) signé de plus de 5 ME.

Au total, l'Ebitda est négatif à hauteur de -5,66 ME (-4,52 ME en 2020). Le résultat d'exploitation affiche une perte de 7,93 ME (-6,1 ME en 2020).

Le résultat net est négatif à hauteur de -7,98 ME (-5,91 ME en 2020).

A fin décembre 2021, l'endettement financier moyen et long terme s'élève à 3,43 ME. En début d'année, grâce à des accords amiables avec les principaux fournisseurs, cet endettement financier a été augmenté de la restructuration financière des dettes fournisseurs d'un montant d'environ 2 ME. Energisme a mis en place en janvier 2022, une ligne de financement flexible en fonds propres sur 24 mois d'un montant total maximum de 10 ME par émission de bons d'émission d'obligations remboursables enactions nouvelles.

Perspectives

Energisme est pleinement confiant dans sa capacité à accélérer sa transformation commerciale conformément à sa feuille de route stratégique.

Sur les 3 premiers mois de l'exercice 2022, 65 kE de MRR ont été signés, soit 65% du montant gagné sur la totalité de l'exercice 2021. Cette performance très positive permet de porter l'ARR embarqué à fin Q1 2022 à 6 MER, soit 1 ME d'ARR supplémentaire.

Cette performance importante est parfaitement conforme à la feuille de route Ambition 2020-2024, dévoilée le 10 février.

Après ce 1er trimestre conforme aux attentes, le groupe s'attend à un 2e trimestre également très dynamique dans un contexte où la demande sera soutenue par l'augmentation du prix de l'énergie et des discussions engagées avec plusieurs clients pour des extensions d'offres.

La montée en puissance du réseau de partenaires de commercialisation est également engagée avec une intégration croissante des solutions N'Gage et Loamics dans leurs offres clients. L'extension de ce réseau va se poursuivre au cours des prochains mois. Tous ces éléments permettent à Energisme d'être confiant sur la croissance de l'exercice en cours. Cette croissance s'accompagnera d'une amélioration significative des résultats.

Au-delà de la hausse du niveau d'activité, les efforts d'optimisation des coûts de prestations externes et de charges de personnel permettront une réduction tangible des pertes au cours de l'exercice 2022 par rapport à 2021.

Au regard de ces évolutions favorables, Energisme confirme pleinement l'ensemble des objectifs fixés dans le cadre de son plan stratégique "Ambition 20-24".

A l'horizon 2024, Energisme s'est fixé pour objectif 20 ME d'ARR et vise un EBITDA positif dès le 1er semestre 2023. Après cette première étape, la dynamique d'appréciation des marges permettra de dégager un taux d'EBITDA à deux chiffres dès 2024.