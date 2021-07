Energisme : confirmation de l'objectif annuel de chiffre d'affaires supérieur à 3,5 ME

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Energisme , présente son activité pour le premier semestre 2021. Au titre du premier semestre 2021, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de près de 1,3 ME, en hausse de 35% par rapport à la même période de 2020. Les facturations s'établissent quant à elles à près de 1,6 ME, en hausse de 52%, traduisant à la fois la solide dynamique d'activité en cours et le raccourcissement des cycles de décision clients.

Cette dynamique constatée malgré le contexte sanitaire toujours difficile, permet d'anticiper une forte hausse du niveau d'activité dès le second semestre conforme aux objectifs fixés.

À fin juillet, le groupe anticipe un MRR supérieur à 400 KE dont près de 40 KE générés sur le seul mois de juillet, qui inclut :

-Un contrat cadre avec un leader mondial de l'hôtellerie

-Un contrat cadre avec un géant de l'assurance pour son parc Immobilier international.

Cette forte augmentation attendue du MRR est le résultat de l'intensification des efforts commerciaux engagés au cours des derniers mois et de la montée en puissance des solutions technologiques déployées par le Groupe. Là encore, une forte accélération est attendue sur la seconde partie de l'année qui viendra renforcer la base des revenus récurrents.

L'atteinte d'un MRR de 400 KE conduit à lui seul et après quelques mois de déploiement, à un chiffre d'affaires glissant sur 12 mois de 4,8 Millions d'euros auxquels s'ajoutera le chiffre d'affaires généré sur la même période.

Au-delà de la saisonnalité traditionnellement favorable sur la seconde partie de l'année, plusieurs moteurs devraient venir soutenir l'accélération commerciale d'Energisme.

Sur le terrain des offres, Energisme va continuer à profiter de la dynamique de sa plateforme N'Gage, dédiée à l'automatisation et au pilotage en temps réel de la performance énergétique.

Loamics, lancée en mars 2021, filiale à 100% d'Energisme et offrant une Infrastructure logicielle spécialisée dans le traitement de la data de bout en bout, s'imposera de plus en plus comme une solution unique d'automatisation et d'industrialisation totale de la préparation et du traitement de la donnée en continu et en temps réel. Cette proposition de valeur, sans réelle concurrence identifiée, élargit considérablement les marchés adressables par Energisme avec un investissement limité et l'appui du réseau de partenaires indirects déjà en place.

Les signatures attendues au cours des prochains mois viendront démultiplier le potentiel de croissance et accélérer le rythme de développement de Loamics.

Confirmation de l'objectif annuel de chiffre d'affaires supérieur à 3,5 ME

Au regard de ces perspectives favorables, Energisme réaffirme avec confiance son objectif de chiffre d'affaires supérieur à 3,5 ME correspondant à une croissance attendue supérieure à 75%. L'atteinte de cet objectif, communiqué en juin, restera associée à un encadrement étroit de la structure de coûts et de la consommation de trésorerie.

Aux vues de ces perspectives favorables, Energisme envisage à ce jour, pour financer son développement de favoriser le recours à l'endettement auprès de ses partenaires financiers, les éventuels autres modes de financement dépendront des conditions de marché. Les actionnaires historiques, le Conseil d'Administration ainsi que le Management d'Energisme sont entièrement confiants dans le développement de l'Entreprise qu'ils savent totalement décorrélé des derniers mouvements boursiers. Suite à ces mouvements, une analyse Euronext est en cours pour établir un état précis de l'actionnariat d'Energisme.