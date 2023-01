Energisme : belle dynamique de croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Energisme a enregistré, sur l'ensemble de l'exercice 2022, un chiffre d'affaires de 4,7 millions d'euros, en hausse de 35% par rapport à 2021, s'inscrivant au-delà des attentes des 4,5 ME.

Le MRR (Revenu mensuel récurrent) facturé à fin décembre 2022 s'établit à 450 kE enregistrant une progression de plus de 90% comparé au MRR facturé à fin décembre 2021. Ainsi l'ARR (Revenu annuel récurrent) est porté à plus de 5 ME au 1er janvier 2023, sans tenir compte du MRR qui se fera tout au long de l'année 2023.

Fort d'un ARR de 5 ME au 1er janvier 2023, et tenant compte du MRR qui sera fait tout au long de l'année, avec les entrées de nouveaux clients et la montée en puissance de la base installée, Energisme est confiant quant à ses perspectives d'afficher, sur l'exercice 2023, une croissance au moins similaire à celle enregistrée sur l'année 2022, avec un MRR anticipé autour de 700 kE à fin décembre 2023.

Après une année 2022 qui a généré plus de 2.000 nouveaux contrats indirects dans le public et dans le privé, Energisme entend poursuivre son développement commercial : en étoffant son équipe commerciale ; et en renforçant ses efforts marketing par des actions ciblées, afin d'augmenter sa notoriété.

Enfin, Energisme poursuit sa démarche de structuration, afin de viser le retour à une profitabilité au niveau de l'Ebitda courant du 1er semestre 2023.