Energisme annonce un chiffre d'affaires 2023 de 5,8 ME et renforce sa gouvernance

(Boursier.com) — ENERGISME , éditeur de solutions SaaS pour optimiser la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités, annonce que son plan de marche est respecté avec trois axes majeurs.

Le chiffre d'affaires 2023 d'Energisme a progressé avec une situation contrastée entre un S1 en hausse de +80% et un S2 en recul de -25,7%. La très forte baisse du cours liée aux financements dilutifs a causé des difficultés commerciales et a eu par répercussion un impact sur le chiffre d'affaires du S2. Energisme est néanmoins parvenue à maintenir ses investissements en 'R&D' qui assurent sa position de leader de la transition énergétique.

Sur l'ensemble de l'année 2023, l'amélioration sensible de l'EBITDA est le résultat de la croissance du chiffre d'affaires et d'une meilleure maîtrise des coûts. Cependant, alors que le S1 était en forte amélioration avec un mois de juin positif, des charges importantes mais non-récurrentes liées au financement dilutif ont pesé fortement sur l'EBITDA du S2.

Le Conseil d'Administration nomme Ramez Nasser et Jérôme Knaepen, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué

Le Conseil d'Administration remercie Sébastien Martin pour son action au sein d'Energisme et nomme Ramez Nasser - déjà président du Conseil d'Administration - et Jérôme Knaepen à la direction de l'entreprise. Ils sont tous deux investisseurs de référence et apporteront leurs expériences respectives au service d'Energisme pour lui permettre d'accélérer rapidement son développement.

Jérôme Knaepen est un des co-fondateurs en 2003 de Poweo, premier fournisseur d'électricité alternatif, en charge du Sourcing et de l'activité de Trading. Il a également créé la division "efficacité énergétique" qui deviendra en 2006 Poweo Services, premier acteur innovant dans l'optimisation de la consommation énergétique, via la mise en service du premier boitier connecté permettant la relève de consommation en temps réel. Précurseur sur les questions de l'effacement industriel et diffus[2], Jérôme Knaepen devient un spécialiste de l'équilibre offre-demande et du marché d'ajustement. Il a participé activement aux premières tables rondes avec RTE et ERDF (aujourd'hui Enedis) sur ce thème.

2024 : Energisme se dote de nouveaux moyens financiers pour accélérer sa croissance

La fin du financement dilutif d'Atlas Capital Markets avec l'augmentation de capital de plus de 10 ME en décembre 2023 donne à présent à Energisme les moyens financiers d'assurer sa croissance future.

Elle se déploie dès à présent sur des bases solides avec :

Des équipes commerciales (doublées depuis novembre) désormais pleinement opérationnelles auprès de ses clients avec une organisation basée sur de meilleurs taux de conversion et la réduction de la durée du cycle de vente ;

Une simplification importante de l'offre logicielle pour une plus grande clarté de sa grille tarifaire et une amélioration de son BFR ;

Une offre renforcée avec le lancement de nouveaux produits à forte valeur ajoutée dont notamment l'effacement diffus ;

Une attention toute particulière à la maîtrise des coûts.

Cette nouvelle dynamique va permettre de passer à un modèle économique optimisant la génération de cash.

Ramez Nasser, désormais Président Directeur Général de la société a commenté : "Les solutions d'IA d'Energisme sur le traitement des données d'énergie ont été primées à de nombreuses reprises, signe de la qualité exceptionnelle de la société et de ses équipes, qui ont développé le produit le plus évolué de notre marché. C'est pour cette raison que je suis fier et honoré de m'impliquer dans le leader français de la transition énergétique. En 2024, nous allons accélérer l'offre de nouveaux services d'IA pour répondre aux enjeux majeurs énergétiques de nos clients actuels et à venir. Nous allons accélérer notre stratégie d'efficacité opérationnelle et renforcer notre écosystème de partenaires.

Après avoir oeuvré ensemble pour mettre fin au financement dilutif, je suis ravi de continuer à travailler avec Jérôme dont l'expérience très pertinente et très complémentaire sur les questions d'optimisation de consommation et d'effacement diffus va nous permettre de concrétiser nos ambitions."

Jérôme Knaepen, Directeur Général Délégué a déclaré : "L'avance technologique d'Energisme sur le traitement de la donnée complexe d'énergie est un atout qui va nous permettre d'offrir à nos clients des gains d'efficacité importants et d'avancer rapidement sur le thème de l'effacement diffus - un enjeu commercial majeur nécessitant l'expertise technique que nous avons. Nous sommes idéalement positionnés pour accélérer nos ventes et afficher notre leadership dès cette année.

L'expérience en M&A de Ramez, sa connaissance approfondie du secteur et l'étendue de son réseau professionnel vont permettre également à Energisme de participer à la consolidation du secteur en Europe tout en enrichissant son offre clients."