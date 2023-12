Energisme annonce la finalisation de son augmentation de capital du 5 décembre

(Boursier.com) — ENERGISME , éditeur de solutions SaaS pour optimiser la consommation énergétique et réduire l'empreinte carbone des grandes entreprises et des collectivités, annonce ce jour le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles au titre de l'augmentation de capital par placement privé d'environ 10 millions d'euros, intervenue le 5 décembre 2023.

Cette importante augmentation de capital permet à Energisme d'avoir des bases financières solides pour l'avenir...

"Avec la finalisation de cette augmentation de capital et la fin des OCABSA, nous tournons une nouvelle page de l'histoire d'Energisme. Le potentiel de cette société va enfin pouvoir s'exprimer sans être impacté par des instruments financiers destructeurs de valeur. C'est le tout début d'une nouvelle dynamique pour faire d'Energisme la référence de l'optimisation d'énergie sur un secteur en très forte croissance. Je tiens à remercier ici toutes les équipes, investisseurs et actionnaires qui ont permis la réalisation de cette opération. Merci pour votre implication et construisons ensemble un avenir plus vert" déclare Sébastien MARTIN, Directeur Général d'Energisme.

Le produit brut de l'augmentation de capital par placement privé du 5 décembre 2023 s'élève à 10.004.064,70 euros, dont 8 059 167,20 euros ont été payés en espèces, et 1.944.897,50 euros ont été payés par compensation avec des créances liquides et exigibles (dont 1 302 660,10 euros ont été libérés en totalité au moment du règlement-livraison, et 227.712,40 euros ont été libérés du quart de la valeur nominale et la totalité de la prime d'émission au jour du règlement-livraison, et dont le solde, soit 414 525 euros, sera libéré en conformité avec l'article L. 225-144 du Code de commerce).

Le règlement-livraison du 8 décembre 2023, au titre de la première augmentation de capital, a porté sur 488.630.000 actions ordinaires nouvelles, pour un montant brut de 2.838.940,30 euros, libéré intégralement en espèces le 8 décembre 2023.

Le règlement-livraison du 22 décembre 2023, au titre des deux autres augmentations de capital, a porté sur 1.233.240.000 actions ordinaires nouvelles, dont 898.490.000 actions ont été libérées en espèces et 334.750.000 actions ont été libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles, pour un montant total brut de 7.165.124,40 euros, dont (i) 6.522.887 euros ont été intégralement libérés, correspondant à 1 122 700.000 actions nouvelles émises et intégralement libérées, et (ii) le solde, soit 642.237,40 euros, a été libéré du quart de la valeur nominale et de la totalité de la prime d'émission (soit à hauteur de 227.712,40 euros) le 22 décembre 2023 (étant précisé que le solde du nominal - soit 414.525 euros - sera libéré en conformité avec l'article L. 225-144 du code de commerce), correspondant à 110.540.000 actions ordinaires nouvelles émises et partiellement libérées.