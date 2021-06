Energisme accompagne 3 acteurs du logement social dans leur optimisation énergétique

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Energisme a créé N'Gage, la plateforme intelligente pour aider les organisations à automatiser le pilotage en temps réel de leur performance énergétique multi-fluide. Conçue pour évoluer dans des environnements complexes, N'Gage facilite l'accès aux données, automatise les analyses et apporte des réponses " sur mesure " au pilotage de la performance énergétique multi-fluides. La corrélation rapide de la data collectée permet à Energisme de proposer à tous les acteurs d'améliorer leur performance énergétique et environnementale et d'accélérer leur transition énergétique.

Avec un positionnement bien ancré dans de nombreux secteurs d'activité comme l'énergie, la grande distribution, l'hôtellerie, Energisme accélère son développement dans le secteur du logement social, et remporte trois contrats majeurs avec trois bailleurs sociaux français de premier plan, à savoir Paris Habitat avec le concours de la CRAM, 3F et Cristal Habitat. Avec plus de 125 000 logements pour Paris Habitat et plus de 140 000 logements sociaux pour 3F en Ile de France et 11 000 logements situés dans le grand Chambéry pour Cristal Habitat, les trois bailleurs sont très engagés dans une démarche de développement durable et ont à coeur de lutter contre la précarité énergétique.

Afin d'améliorer le suivi et le monitoring de leurs consommations énergétiques, ces trois bailleurs ont choisi la plateforme N'Gage d'Energisme.

Pour Paris Habitat, l'utilisation de la solution N'Gage répond d'une part à un besoin d'automatiser le traitement de données tout en fiabilisant et en fluidifiant leurs remontées. Cela permettra d'améliorer le suivi de la performance énergétique pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité des parties communes et de produire des indicateurs pour le management de l'énergie ISO 50001, et des indicateurs RSE pour les rapports extra financiers. Pour 3F, le périmètre d'action de N'Gage concernera d'abord le contrôle des factures, puis la collecte et le traitement des données concernant le chauffage collectif et l'eau chaude en Ile-de-France afin de détecter les anomalies, maîtriser les consommations et les charges des locataires. La remontée de ces données servira également à détecter les résidences à réhabiliter en priorité et de suivre les performances consécutives à la réhabilitation. Enfin pour Cristal Habitat, N'Gage répond à un double objectif, d'une part, créer un observatoire des consommations énergétiques multi fluides en se basant sur les consommations réelles afin de mieux comprendre le comportement de leurs bâtiments et adapter leur plan de stratégie patrimoine. Et, d'autre part, individualiser les frais de chauffage pour assurer le maximum de confort à ses occupants. La transmission d'informations transparentes et justes permet aux locataires de mieux comprendre leurs dépenses de chauffage et de fluides et devenir ainsi des acteurs responsables.

Pour les trois organismes, l'ensemble de ces actions engendrera une réduction de l'impact carbone et l'amélioration du confort des occupants.