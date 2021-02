Energisme a enregistré un chiffre d'affaires de 2 ME en hausse de 33%

Energisme , éditeur SaaS de la performance énergétique, présente son activité pour l'année 2020. Sur l'exercice, Energisme a enregistré un chiffre d'affaires de 2 ME en hausse de 33%, avec un MRR annuel de 330 KE également en forte progression (+72,7%). Au fil des mois, Energisme continue ainsi à bâtir une base de revenus récurrents grâce à la force de son modèle SaaS.

Au premier semestre 2020, la crise sanitaire a fortement pesé sur la transformation commerciale et l'exécution de certains projets de digitalisation retardés. Sur la seconde partie de l'exercice, cette situation s'est encore prolongée avec la mise en oeuvre des nouvelles mesures de restrictions sanitaires dans un contexte à faible visibilité. Au regard de cette situation sans précédent, plusieurs contrats en discussions avancées ou en phase finale d'engagement, attendus en fin d'année ont été décalés.

Dans ce contexte, la croissance de l'année constitue une bonne performance même si elle n'a pas permis d'atteindre l'objectif de MRR annuel fixé à environ 400 KE lors de la publication des résultats semestriels.

Des avancées commerciales importantes qui soutiendront la croissance en 2021

Des avancées importantes ont été réalisées sur le terrain commercial qui porteront leurs fruits dès 2021. Plus de 46 nouveaux clients ont été signés en 2020, portant le portefeuille total à plus de 159 entreprises.

Pour 2021, ces efforts commerciaux seront encore intensifiés. L'arrivée récente de Stéphane Bollon au poste de Directeur Général Délégué en charge de la stratégie et du développement commercial et le renforcement opéré des équipes commerciales internes (plus de 34 collaborateurs contre 23 à fin 2019) constitueront de nouveaux moteurs de conquête.

Les plus de 200 commerciaux aujourd'hui formés chez les partenaires de commercialisations (ESN, opérateurs IoT, bureaux d'étude, intégrateurs et VAR) viendront également soutenir la dynamique d'activité du nouvel exercice. Ce réseau indirect s'est d'ailleurs enrichi au second semestre 2020 de deux références majeures : Econocom et de SPIE Facilities. Et l'année 2021 s'est ouvertes avec la conquête de deux nouveaux partenaires importants Babcock Wanson et AFNOR Energies Ingénierie qui vont, là encore, venir démultiplier le potentiel de développement commercial au cours des prochains mois.

Au regard de ces éléments, Energisme aborde l'exercice 2021 avec une confiance réaffirmée et une solide visibilité sur la croissance future. Les prochains mois devraient également bénéficier de la concrétisation des contrats initialement attendus au second semestre 2020.