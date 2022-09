Energies : Orano signe la charte Ecowatt

(Boursier.com) — Orano a signé la charte d'engagement Ecowatt, mise en oeuvre par RTE (Réseau de Transport d'Electricité) et l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), et renforce ainsi ses actions en faveur de la sobriété et de l'efficacité énergétiques.

Orano, dont les activités vont de la production d'uranium jusqu'au recyclage des matières nucléaires, contribue à l'approvisionnement en électricité bas carbone. Dans le cadre de sa politique d'engagement, le groupe a anticipé depuis 2 ans la nécessité de réduire sa consommation d'énergie de -10% d'ici fin 2024. Les consommations ont déjà baissé de près de 3 % entre 2019 et 2021, avec des niveaux de production supérieurs.

Du fait du contexte énergétique actuel, Orano accélère la mise en oeuvre des actions de sobriété et d'efficacité énergétiques. Les actions d'économie d'énergie déjà engagées vont être poursuivies avec notamment le déploiement de logiciels de performance énergétique ou l'amélioration de l'efficacité des moteurs et ventilations utilisées dans les usines. De nouvelles actions ont été décidées tels que l'arrêt ou la forte réduction du chauffage dans les zones pas ou peu occupées, la mise en place de task forces sur nos sites industriels pour la chasse aux fuites et gaspillages, l'adaptation des plannings de production et de maintenance et la signature de nouveaux contrats d'effacement s'ajoutant à celui d'Orano La Hague.

Les mesures collectives seront accompagnées d'une campagne de sensibilisation des 13.500 collaborateurs français à la sobriété énergétique dans les gestes du quotidien (éco-gestes), à leur domicile et au travail.

Rappelons que Ecowatt est un dispositif citoyen qui permet aux Français, entreprises et collectivités, de disposer d'une "météo de l'électricité". Ecowatt qualifie en temps réel le niveau d'électricité disponible pour alimenter les consommateurs et fournit des prévisions à quatre jours. Un dispositif d'alerte indique les jours et les heures où les Français sont appelés à réduire et décaler leur consommation d'électricité pour éviter les coupures ou en réduire leur durée.