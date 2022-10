Energies : Orano poursuit le développement de son projet de recyclage des batteries de véhicules électriques Lithium-ion

(Boursier.com) — Le groupe Orano, spécialiste du cycle nucléaire et du traitement des matériaux stratégiques, poursuit le développement de son projet de recyclage des batteries de véhicules électriques Lithium-ion en s'associant à des partenaires français et internationaux.

Après le lancement en 2019 du projet de recyclage des batteries pour véhicules électriques baptisé REsolutION, Orano a signé en juillet 2022 un nouvel accord de partenariat pour la Recherche et Développement (R&D) avec plusieurs laboratoires, universités et industriels internationaux dans le cadre du consortium RESPECT.

Ce projet, coordonné par Orano, vise à renforcer la maîtrise des techniques et de la chaine de valeur du recyclage des batteries de véhicules électriques à l'échelon européen. Il est financé par le programme de recherche et d'innovation Horizon Europe à hauteur de 9 millions d'euros, abondé par la Grande-Bretagne et la Suisse.

18 partenaires dans 7 pays

Un second accord de partenariat international a été signé par Orano en mai dernier, où le groupe s'est associé à 18 partenaires de 7 pays dans le cadre du consortium BATRAW, pour développer de nouveaux procédés et technologies de valorisation des métaux d'intérêt (lithium, cobalt, nickel, manganèse) contenus dans les batteries de véhicules électriques. Ce projet fait l'objet d'un soutien financier de la Commission européenne qui a alloué plus 10 millions d'euros de subventions pour son développement.

Le projet s'appuiera notamment sur le pilote industriel construit par Orano dans ses nouvelles installations du CIME (Centre d'Innovation en Métallurgie Extractive) sur son site de Bessines-sur-Gartempe dans le Limousin, afin de conduire les essais techniques sur le procédé d'hydrométallurgie, qui permet d'améliorer la purification et la récupération des matériaux d'intérêt contenus dans les batteries.

Le recyclage des batteries de voitures électriques est un enjeu important pour la préservation de l'environnement car il limite l'impact sur les ressources naturelles. Il contribue également à l'autonomie française et européenne pour l'approvisionnement en matières stratégiques.