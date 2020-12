Energie : TechnipFMC et Total en grande forme

(Boursier.com) — Le compartiment énergétique est à l'honneur en cette fin de semaine. Dans le sillage des cours du brut, TechnipFMC bondit de 6,4% à 8,11 euros, en hausse pour la quatrième séance consécutive. Total n'est pas en reste avec une progression de 2,3% à 37,3 euros, en tête du CAC40.

Après plusieurs jours de négociations, les membres de l'Opep+ ont fini par s'entendre sur leurs prochains quotas de production. Ils ont en effet accepté d'augmenter légèrement leur production de 500.000 barils par jour (bpj) à partir de janvier alors qu'une hausse de 1,9 mbj était jusqu'ici programmée, mais la deuxième vague de la pandémie de coronavirus et les interrogations sur la conjoncture économique ont remis en cause ce scénario.

Le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a précisé jeudi soir que les membres de l'OPEP+ ont convenu de se réunir chaque mois afin d'ajuster leur politique au-delà de janvier mais que la hausse mensuelle de la production n'excéderait pas 500.000 bj.

"L'Opep+ a franchi l'obstacle de sortir de ses limitations actuelles de façon concertée et l'accent mis à la fois sur l'augmentation de la production et l'écoulement des stocks renforce notre conviction d'une reprise régulière et durable des prix jusqu'en 2021", estime Goldman Sachs. Les cours de l'or noir ont rebondi de près de 30% depuis début novembre dans l'espoir d'une hausse de la demande en 2021 à la faveur de la vaccination contre le coronavirus, qui devrait favoriser une accélération de la reprise économique mondiale.