Energie : le secteur abandonné en ce début d'année

(Boursier.com) — A contre-courant du marché, le secteur de l'énergie connait un début d'année compliqué. Dans le sillage des cours pétroliers et du gaz, l'indice Stoxx 600 Oil & Gas abandonne plus de 2% en ce milieu de semaine, plombé par Shell (-2,2%), BP (-2,5%), TotalEnergies (-1,9%), Equinor (-2,9%) ou encore Eni (-1,5%). Le baril de brut léger américain pour livraison février perd encore 1,8% à 75,6 dollars après avoir décroché de 4,2% hier, pénalisé par la poursuite d'un hiver doux en Europe et des perspectives économiques peu favorables à court terme avec la crise sanitaire en Chine et la probable récession aux Etats-Unis et sur le Vieux continent.

Les contrats à terme de référence sur le gaz européen évoluent pour leur part sous les 70 euros à Amsterdam, contre un sommet de 345 euros en mars 2022 après l'éclatement de la guerre en Ukraine. La vague de temps doux a réduit le besoin de chauffage et atténué les inquiétudes concernant l'épuisement trop rapide des stocks de gaz en Europe.

Recherché en 2022, le secteur est, dans cet environnement, complètement délaissé en ces premiers jours de 2023.