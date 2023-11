Energie : le fondateur de Zara continue à investir massivement dans les énergies renouvelables

(Boursier.com) — Amancio Ortega, le fondateur de la chaîne de vêtements Zara, poursuit son offensive dans les énergies renouvelables. Via sa société d'investissement Pontegadea, premier actionnaire d'Inditex, le milliardaire a pris une participation de 49% dans un portefeuille espagnol d'énergie propre de Repsol pour 363 millions d'euros, sa plus grande acquisition d'actifs renouvelables jusqu'à présent.

Le portefeuille comprend 12 parcs éoliens et deux centrales solaires photovoltaïques situés dans toute l'Espagne, d'une capacité totale de 618 mégawatts, a indiqué Repsol. Il inclut également des projets présentant un potentiel d'hybridation, qui ajouteraient 279,2 MW supplémentaires.

Il s'agit de la troisième transaction de Repsol avec Pontegadea qui a déjà acquis 49% des parcs éoliens Delta en 2021 pour 245 millions d'euros et 49% du complexe photovoltaïque Kappa en 2022 pour 27 ME. 'Bloomberg' rappelle que le véhicule d'investissement d'Amancio Ortega détient également 5% du gestionnaire de réseau de gaz naturel espagnol Enagás, ainsi que des participations dans le gestionnaire de réseau électrique Redeia et son homologue portugais, REN-Redes Energeticas Nacionais.

Repsol dispose d'un portefeuille mondial d'énergies renouvelables de 2.300 MW en exploitation, de 3.000 MW en construction et d'un portefeuille de projets à différents stades de développement en Espagne, aux États-Unis, au Chili et en Italie. Il vise 6.000 MW de production renouvelable installée d'ici 2025 et 20.000 MW d'ici 2030.