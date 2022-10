Enensys : un élément exceptionnel dope le résultat

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Enensys ressort à 5,4 ME, en baisse de 0,5 ME par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel ressort à 1,6 ME en bénéficiant d'un produit exceptionnel de 2,9 ME marquant en IFRS la différence entre la valeur de la dette obligataire éteinte et la valeur des actions nouvellement émises au cours du jour de l'émission.

Le résultat net part du groupe est bénéficiaire à hauteur de 2,6 ME en progression de 3 ME.