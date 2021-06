Enensys : toutes les résolutions ont été adoptées



(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte d'Enensys Technologies s'est réunie le 10 juin Rennes, sous la présidence de Régis Le Roux, Président du Conseil d'Administration.

L'Assemblée générale a été l'occasion de rappeler aux actionnaires le chemin parcouru lors de l'année 2020, dans un contexte sanitaire peu propice aux affaires, qui s'est traduit après un bon début d'exercice, par une baisse de l'activité sur le 2e et 3e trimestre, avant une reprise encourageante sur le 4e trimestre.

Le Groupe a notamment remporté en 2020 des contrats auprès de nouveaux grands comptes, tels que Evoca aux Etats-Unis autour de l'ATSC 3.0, TV5 aux Philippines sur un projet OneBeam, KPN aux Pays-Bas sur une nouvelle solution logicielle projet DVB-T2, Bouygues Télécom sur le monitoring OTT ou SPR au Mexique sur l'offre d'insertion publicitaire.

Dans le même temps, le Groupe a poursuivi, tout au long de l'exercice 2020 et début 2021, la réduction de ses charges opérationnelles afin de diminuer son point d'équilibre et s'est attaché également à préserver sa trésorerie dans ce contexte particulier. Les effectifs sont désormais stabilisés et le management va être prochainement renforcé avec l'arrivée d'une Responsable RH.

Adoption des résolutions

L'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée générale a été adopté à une très large majorité.

L'Assemblée générale a notamment ratifié l'émission de Bons de Souscriptions d'Actions (BSA) décidée par le conseil d'administration du 29 avril 2021 au profit de la société américaine AT&T Corp, l'un des plus grands fournisseurs de services téléphoniques fixes et mobiles aux Etats-Unis, dans le cadre d'un accord commercial signé en mai concernant la fourniture de CubeAgent, une solution logicielle développée par le groupe Enensys Technologies, dans le cadre d'un projet dont les détails restent confidentiels.

Une première tranche de 143.082 BSA 'BSA série 1' a été émise à la signature du contrat et des tranches complémentaires de chacune 20.440 BSA seront émises, à chaque date d'anniversaire du contrat sur les 3 années suivantes. Au final, 204.402 BSA pourraient être au maximum émis, chaque BSA donnant le droit de souscrire à une action nouvelle d'Enensys Technologies, au prix de 1,05 euro, à tout moment à compter de leur date de souscription et jusqu'à 5 ans après la date de souscription.