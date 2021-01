Enensys Technologies vise un retour à la croissance rentable en 2021

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Enensys Technologies a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 10,5 millions d'euros en 2020, en recul de -2,5 ME en raison du contexte économique dégradé lié à la crise sanitaire, qui s'est traduite par un fort attentisme du marché, notamment aux 2e et 3e trimestre.

Les actions commerciales menées tout au long de l'exercice ont porté leurs fruits en fin d'exercice, avec un net redressement du chiffre d'affaires lors du 4e trimestre 2020, à 3,5 ME. Ce niveau de chiffre d'affaires permet au Groupe d'atteindre sur cette période son nouveau seuil de rentabilité. Il est fortement abaissé grâce aux plans drastiques de réduction des charges menées avec succès par le management.

Objectifs de croissance rentable en 2021

Le groupe dispose au 1er janvier 2021 d'un carnet de commandes de 3,6 ME à facturer sur l'ensemble de l'exercice 2021, soit déjà plus de 34% du chiffre d'affaires réalisé en 2020.

Enensys Technologies poursuit ses actions commerciales sur l'ensemble des zones géographiques afin de saisir toutes les opportunités commerciales malgré un contexte toujours incertain et pesant. Le groupe devrait notamment bénéficier de l'accélération du déploiement de l'ATSC3.0 aux Etats-Unis, et d'une demande plus dynamique sur les solutions de monitoring OTT et les solutions d'insertions de publicité ciblées.

Dans le même temps, le groupe poursuit sa trajectoire de réduction de coûts avec un effectif réduit à fin janvier à un peu plus de 90 collaborateurs. Le Groupe vise ainsi sur un retour à une croissance rentable sur l'exercice 2021.