Enensys Technologies : une bonne fin d'année

(Boursier.com) — Enensys Technologies réalise sur l'exercice 2023 un chiffre d'affaires de 12,1 millions d'euros, en léger recul de -4,8%. L'exercice s'est déroulé dans une conjoncture économique peu dynamique, favorisant l'attentisme des donneurs d'ordre qui ont eu tendance à étaler ou différer leurs investissements.

Néanmoins, la bonne prise de commandes sur la fin de l'exercice, fruit des actions commerciales menées par le Groupe, est prometteuse et laisse augurer d'une reprise de la croissance en 2024.

Perspectives

Enensys Technologies démarre l'année 2024 avec un carnet de commandes élevé, légèrement supérieur au carnet de commandes d'il y a un an (6 ME pour rappel). En 2024, Enensys participera notamment au projet de déploiement de la TNT UHD de France Télévisions, avec sa solution One Beam DVB-SIS, dans le cadre du prochain événement sportif mondial qui aura lieu en France cet été. Il s'agit du premier déploiement de ce type en Europe.

De plus, le groupe dispose d'un bon portefeuille de prospection malgré un contexte économique général toujours complexe et entend confirmer cette dynamique dans les prochains mois. Enensys continue ainsi de tout mettre en oeuvre pour renouer durablement avec une trajectoire de croissance vertueuse.