Enensys Technologies renforce son plan d'économies

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Groupe Enensys Technologies, spécialiste mondial de la diffusion vidéo numérique pour l'industrie broadcast, publie un chiffre d'affaires consolidé de 13 millions d'euros en 2019, en progression de +3% en comparaison de l'exercice 2018 à données publiées et -10% à périmètre constant, c'est-à-dire retraité de la contribution d'Expway consolidée depuis le 1er janvier 2019.

Au second semestre, l'activité progresse séquentiellement de +2% par rapport au 1er semestre 2019 à 6,6 ME.

En 2019, Enensys Technologies a été pénalisé par l'atonie de son métier DTT sur la zone EMEA, son 1er marché, qui n'a pas été totalement compensée par la dynamique soutenue dans ses nouveaux métiers et la poursuite de la croissance sur ses zones de conquêtes. Enensys Technologies table sur un niveau de pertes au second semestre proche de celui du 1er semestre, les effets du plan d'économies initié en octobre n'étant pas encore visibles sur la période.

Plan d'économies renforcé

Au 31 décembre 2019, le Groupe dispose d'une trésorerie disponible légèrement supérieure à 2 ME, après avoir réduit fortement sa consommation de liquidités par rapport à celle du 1er semestre. Face à cette situation, Enensys Technologies a décidé d'accentuer ses efforts de réduction des coûts en portant son plan d'économies annoncé en octobre 2019 et intégralement effectif à compter du 31 mars 2020 de 5 ME à 6 ME en année pleine grâce à une sélectivité accrue sur les projets de R&D et à une rationalisation de son dispositif commercial. Au 31 mars 2020, les effectifs auront ainsi été réduits de près de 45% par rapport au printemps 2019.

Enensys Technologies étudie également différentes possibilités de financements complémentaires pour renforcer sa trésorerie et préserver son potentiel de développement en dépit des nécessaires économies budgétaires.

Régis Le Roux repend la main

Dans ce contexte, Régis Le Roux, Président-Directeur Général du Groupe, a décidé de reprendre directement la gestion des affaires opérationnelles en remplacement de François Peaucelle qui quitte ses fonctions de Directeur Général Délégué au sein de l'entreprise. Régis Le Roux, qui avait recentré son activité sur la stratégie et les projets d'acquisition, prendra notamment en charge la bonne exécution du plan d'économies et les grands projets commerciaux.

Perspectives 2020

Fort des mesures prises et d'un carnet de commandes à fin décembre représentant environ 25% de son chiffre d'affaires 2019, Enensys Technologies se donne comme priorité le retour à une croissance organique en 2020 grâce à la poursuite des efforts sur les activités stratégiques (ATSC3.0, insertion de pub et TV Mobile). Le Groupe vise un retour à l'équilibre dès le second semestre 2020, une partie des coûts de restructuration impactant les premiers mois de l'exercice.