Enensys Technologies préserve un EBITDA quasi à l'équilibre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Enensys ressort à 5,4 ME, stable par rapport au premier semestre 2022. Le Groupe n'a pas enregistré sur ce semestre de commandes de taille importante dans un contexte économique toujours difficile marqué par l'attentisme des donneurs d'ordre qui ont tendance à étaler ou différer leurs investissements.

Sur ce semestre l'activité a été tirée par la zone EMEA qui affiche une croissance de près de 29% à 3,4 ME et par la France qui rebondit de 61% après une année 2022 plutôt morose. Ces performances dynamiques compensent l'atonie ponctuelle du marché aux Etats-Unis autour de la norme ATSC 3.0 et une activité en retrait en Asie en l'absence de projet d'envergure sur ce semestre.

EBITDA à l'équilibre et Résultat opérationnel courant

La marge brute s'établit à 78,3% du chiffre d'affaires, soit une augmentation de plus de 4 points par rapport au premier semestre 2022. Cette performance s'explique par un mix produit de plus en plus logiciels et par le reflux progressif du prix des composants électroniques qui avait fortement monté en 2022.

Les charges externes sont en légère progression de +0,2 ME à 2,1 ME sous l'effet notamment de la reprise des salons internationaux. Les charges de personnel restent parfaitement maîtrisées, malgré le contexte inflationniste, à 3,2 ME, soit +0,1 ME par rapport au premier semestre 2022. Pour rappel, les frais de recherche et de développement sont intégralement comptabilisés en charges et représentent 2,3 ME sur le semestre.

Le Groupe préserve ainsi un EBITDA quasi à l'équilibre. Après comptabilisation des dotations aux amortissements et provisions de 0,3 ME, redevenus normatifs, le résultat opérationnel courant s'établit à -0,4 ME, en nette amélioration de 0,6 ME par rapport au premier semestre 2022.

Le résultat opérationnel ressort négatif à -0,4 ME, ne bénéficiant pas comme lors du premier semestre 2022 de produits non courants. Le résultat financier est négatif à hauteur de -0,1 ME, principalement impacté par les retraitements IFRS des écarts de conversion, compte tenu de la baisse de la devise USD.

Le résultat net part du groupe est déficitaire à hauteur de 0,6 ME.

Trésorerie disponible préservée - Poursuite de la réduction de l'endettement net

Les flux de trésorerie générés par l'activité sur ce semestre ressortent à +0,1 MEUR bénéficiant d'une amélioration du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de 0,2 ME sur la période. Ils autofinancent les investissements qui sont restés faibles sur le semestre à 0,1 ME.

La trésorerie disponible reste solide à 3,4 ME. L'endettement financier net ressort à 6,7 ME au 30 juin 2023 à comparer à 7,1 ME au 31 décembre 2022. Hors dettes locatives (IFRS 16) de 3 ME, il ressort à 3,7 ME. Le Groupe dispose ainsi d'une structure financière saine pour poursuivre son développement.

Le Groupe a démarré le second semestre avec un carnet de commandes élevé qui ressort au 30 juin 2023 à 5,8 ME dont près des trois quart sont à facturer sur l'exercice. Depuis le début du second semestre, la demande reste dynamique mais avec des cycles de décisions toujours très longs du fait de la conjoncture.

Le Groupe continue ainsi de tout mettre en oeuvre pour renforcer sa visibilité et ses positions sur le marché afin de poursuivre en 2024 sa trajectoire de croissance après une année attendue de consolidation en 2023.